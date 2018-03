phoneKid, un móvil que quiere ser el primero que usen nuestros hijos

En el MWC fue posible ver también el último proyecto de Escudo Web Software, desarrollador español de tecnología que ha presentado un móvil especialmente diseñado para niños.

Se trata del phoneKid, proyecto que llegará dentro de poco al mercado para que los padres puedan estar más tranquilos a la hora de entregar el primer móvil a los hijos, ya que ayuda a educarles en el uso responsable de la telefonía móvil.

Por un lado permite a los padres bloquear remotamente la pantalla de los niños cuando necesitan captar su atención, algo que puede hacerse pulsando un botón desde la app que tendremos en nuestro proprio móvil. A los niños les aparecerá en su pantalla una imagen indicando la acción a realizar (dormir, estudiar, jugar, etc). Aunque esto no es algo que no pueda sustituirse con un sano diálogo, las funciones no paran ahí.

Ofrece una cámara, un reproductor, un teléfono… pero son los padres los que deciden las apps que estarán disponibles en el teléfono del hijo, “borrando” de la vista las que no queremos que aparezcan en un momento determinado. De esta forma, en el mismo teléfono, tendremos varias apps disponibles de forma inmediata, cambiando los iconos cuando lo deseemos. Podemos, por ejemplo, dejar activada la wikipedia, el traductor y la calculadora, mientras hacen los deberes, o la app de música y el clash royale cuando estén descansando… el perfil lo configuramos nosotros siempre de forma remota.

Cuenta también con GPS para que tengamos localizados a los niños, y un botón SOS para que puedan avisar en caso de que se encuentren en peligro o inseguros ante cualquier situación.

Las llamadas pueden gestionarse mediante listas negras y blancas, y cuenta con filtro evolutivo de Internet, FamilyChat que permite una comunicación directa y segura acorde con la edad de los niños y otras funciones relacionadas con la comunicación.

En phonekid.net tienen más información del proyecto, así como algunos vídeos de demostración.