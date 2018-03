Educación Online. Hablamos con John Freddy Vega, cofundador y presidente ejecutivo de Platzi

La educación online es uno de los pilares de WWWhatsnew. Desde hace más de 10 años nos hemos concentrado en indicar siempre las opciones más interesantes para aprender y formarse por Internet, y hoy tenemos con nosotros a John Freddy Vega, cofundador y presidente ejecutivo de Platzi, quien nos hablará sobre cómo está evolucionando este tema en nuestros países.

– Platzi lleva ya más de cinco años ofreciendo cursos online en su plataforma. En todo este tiempo, ¿han notado cambios en la forma como las personas realizan cursos por Internet? ¿prefieren texto, vídeos, videoconferencia en tiempo real…?

Nosotros vemos tres etapas de la educación por Internet. La era antigua de Moodle y Blackboard donde la idea era sólo usar Internet como se pudiera. Luego llegaron los MOOCs con Coursera, EdX y similares que grabaron videos en el salón de clases y subieron las clases para todos. Hoy vemos una ola más interesante pensando no en cómo era la educación antes, sino en cómo las personas usan Internet hoy. Así construimos Platzi. Aprender viendo vídeos no funciona. Si no, todos seriamos genios con lo que vimos en Discovery Channel. Se requiere aprendizaje activo, partipación en comunidad, herramientas pensadas para interfaces móviles primero, proyectos colaborativos y un portafolio real que los estudiantes puedan usar para conseguir empleo. Platzi combina eso con sesiones en vivo, clases grabadas y una comunidad que no se puede replicar. Otros ejemplos en educación de esta categoría serían Lab4U, Duolingo o Quizlet.

– ¿Cuáles son los temas más solicitados cuando hablamos de cursos online? ¿En qué asuntos preferís invertir a la hora de crear cursos en línea?

Ha crecido la demanda por Estrategia Digital y Social Media Marketing. También se ve una caída ligera en tecnologías más tradicionales como Java y más popularidad a frameworks y lenguajes más conectados con el desarrollo agil y startups como Javascript, Node, Django, Ruby, etc. En cada ciclo de elecciones vemos subir el interés por seguridad informática y pentesting. También empezamos a crear cursos de finanzas personales, creación de startups y negocios online. El 70% de nuestros estudiantes, en algún punto, quieren emprender.

- ¿Qué fue lo que atrajo a Y Combinator, incubadora detrás de empresas como Airbnb y Dropbox, a una empresa como Platzi?

Platzi fue la primera empresa con mercado hispano en entrar a Y Combinator. Son quizás el fondo de inversión más famoso del mundo. Cuando aplicamos eramos rentables y no lo hicimos por la inversión, sino por el nivel de conocimiento que obtendriamos. Vemos a YC como la puerta a Silicon Valley. Gracias a ellos pudimos hacer cursos con el presidente de YC, Sam Altman, así como con el fundador de 500 Startups, el CEO de Moz.com, la lider de growth en Waze, entre otros. Recomiendo a todos los emprendedores aplicar a YC, aunque no se sientan listos. Nosotros aplicamos dos veces hasta lograrlo.

- ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la enseñanza online actualmente a nivel global?

El terror estándar de la gente a comprar en línea siempre será el obstáculo más grande. Luego está el convencimiento que sin un título no se puede conseguir empleo, algo que está muy alejado de la realidad. Llevamos décadas diciendo frases como “yo no aprendí nada en la academia y todo lo que aprendí fue en mi primer empleo” y aún así entramos en deudas educativas que nos arruinan por años. No tiene sentido. La demanda de talento calificado en tecnología es tan alta que las empresas no les importa donde estudiaste, sino qué puedes demostrar. En eso se enfoca Platzi, en crear proyectos personales por estudiante que demuestren lo que sabes.

- A largo plazo (20 años)¿Cree que la formación en general acabará desembocando siempre al mundo online o seguirán existiendo fuertes propuestas presenciales?

Hace años ese contrato social de “voy a la universidad una vez y nunca más tengo que estudiar” se acabó. El futuro le pertenece a las personas que se comprometen con una vida entera de aprendizaje constante. Las instituciones seguirán vivas porque mucho de la educación es marca. Vas a Harvard por la marca aunque el contenido sea del mismo nivel que en otros lugares. Ese factor de marca atrae a otros, pero ya no es exclusivo de las universidades. Las comunidades online empiezan a tener mucho más poder. Al final del día, la universidad física seguirá existiendo, pero si sólo te quedas con ir una vez, perderás competitividad.

6 – ¿Cuáles son los objetivos de Platzi a corto plazo?

Platzi quiere cambiar la economía de Latinoamerica. Si logramos entrenar al próximo millón de profesionales y emprendedores en tecnología en cada país de habla hispana, podremos transformar nuestros países. Y que en vez de tener economías basadas en recursos naturales y manufactura sea el talento de nuestras naciones los que nos vuelvan potencias en exportación de servicios al mundo.