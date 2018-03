5 series animadas que no debes dejar de ver en Netflix

Entre tantas categorías de títulos disponibles en Netflix, los de animados y con efectos visuales de gran calidad figuran como uno de los mejores dentro de la plataforma. Así que si no le has dado una oportunidad a las entregas animadas, este es el momento perfecto para probar con alguna de las 5 series que hemos traído para ti.

Estamos seguros que quedarás enganchado con cualquiera de estos 5 títulos que están disponibles dentro de las series animadas. Cada una cuenta con una historia que vale la pena disfrutar en cada capítulo. Así que sin más que decir, no te pierdas la descripción de cada alternativa y comienza a verla ya mismo en el servicio de contenido vía streaming más importante de la actualidad.

Big Mouth

Sin lugar a dudas, uno de mis títulos favoritos debido a que recrea el principal problema de los adolescentes: la llegada de la pubertad. Big Mouth es una serie original de Netflix que pone como protagonistas a unos chicos que aún no saben nada de la pubertad, así que para ello tendrán como ayuda a los dioses del feminismo y la masculinidad.

Big Mouth: Ver en Netflix

Rick y Morty

Otra serie animada que se ha vuelto tendencia en Netflix es Rick y Morty debido a que es un título bastante humorístico que tiene como protagonistas a Rick, un grandioso científico pero casi siempre borracho y Morty, su nieto adolescente, quien lo acompaña en cada aventura dentro y fuera de la tierra. Este título comprende 2 temporadas en Netflix, con una tercera próxima a ser estrenada en la aplicación.

Rick y Morty: Ver en Netflix

Bojack Horseman

Si crees que los caballos no forman parte de buenas series, es porque todavía no has visto Bojack Horseman. Esta entrega original de Netflix ya lleva años dentro de la plataforma, pero nunca es tarde para que enrumbes en la aventura del caballo de la serie teledirigida más amada de los años 90 veinte años después. No te pierdas las 4 temporadas de esta aclamada comedia creada por Raphael Bob-Waksberg.

Bojack Horseman: Ver en Netflix

Coraje, el perro cobarde

Sí, el mismísimo y grandioso perro que nos entretuvo hace años en el canal conocido como Cartoon Network también está dentro del amplio abanico de series de Netflix. Si no tuviste la oportunidad de reír con este animal hace años, aquí tienes la posibilidad de hacerlo mientras sus dueños, Muriel y Justo, pelean entre sí, uno para defenderlo y otro para atacarlo. No importa tu edad, ya que con este título creado hace más de 1 década podrás reír en cada capítulo de sus temporadas.

Coraje, el perro cobarde: Ver en Netflix

F is for Family

Estrenada a finales de 2015 como una serie original en Netflix, F is for Family es un título ambientado en los años 70 que narra las ocurrencias de la familia Murphy. La cerveza, los problemas, las bromas y las relaciones serán parte de esta serie de 2 temporadas para mayores de 16 años.

F is for Family: Ver en Netflix