Amazon nos permitirá hablar con Alexa sin tener que decir su nombre cada vez

Con frecuencia os hablamos acerca de las principales novedades que tienen lugar en el sector de los asistentes de voz, donde compañías como Amazon, Google y Apple están compitiendo para hacerse un hueco. Desde Amazon acaban de actualizar Alexa para incluir la que probablemente sea una de las características más útiles para los usuarios del asistente. Se trata de la posibilidad de hablar con Alexa sin tener que decir “Hey Alexa” todas y cada una de las veces que queremos darle una orden al asistente de voz.

La característica de la que os hablamos llevaría por nombre Follow-Up Mode, y tal y como afirman desde Amazon, permitiría que Alexa fuese capaz de prestar atención a nuevos comandos de voz hasta cinco segundos después de la última orden. Si habéis utilizado un asistente de voz en alguna ocasión sabréis lo útil que puede resultar esto, ya que permitirá realizar varias acciones seguidas de un modo mucho menos repetitivo.

En concreto, la función de la que hablamos es un ajuste opcional, por lo que cada usuario podrá decidir si desea activarlo o no. Aun así, no sería de extrañar que en el futuro la función viniese activa por defecto, ya que el hecho de no tener que decir su nombre cada vez puede hacer el uso del asistente de voz de Amazon mucho más intuitivo.

Llegados a este punto no podemos negar que las principales compañías están poniendo todo su empeño en mejorar las posibilidades de sus asistentes de voz, algo necesario si queremos que este tipo de tecnologías se extiendan.

Fuente: CNET.