Las mejores campañas publicitarias de febrero que exprimieron la creatividad al máximo

Para lograr tener una campaña de marketing y publicidad exitosa no hay que ser un mago o experto con años de experiencia dentro del área, ya que solo se trata de tener un poco de creatividad para implementar las ideas y explotarlas al máximo en un proyecto de cualquier tema.

Si piensas que para tener una campaña publicitaria hay que invertir muchísimos recursos y tiempo, no te debes perder los siguientes ejemplos que demuestran todo lo contrario. Gracias a ellos te darás cuenta que una idea lo es todo y que la creatividad puede ser más importante que el dinero.

Do you know who eats broccoli? | #EatLikeAPro by Beko

Sin lugar a dudas, esta campaña publicitaria no presume ser una de las más económicas, pues llega acompañada con estrellas del FC Barcelona de la talla de Suárez, Messi, Piqué, Umtiti, Rakitić y hasta Ter Stegen. No obstante, lo que sí pueden presumir es el toque de creatividad presentado, tanto en el clip, como en la comida y el mensaje que trata de transmitir Beko. La obesidad infantil es un tema importante y no tan comentado, así que esta compañía ha decidido recurrir a los astros de La Liga para preparar una receta que cualquier niño pueda comerla felizmente y sin problemas. A día de hoy el comercial suma más de 600.000 reproducciones en YouTube.

2018 Audi RS 5 Coupe Campaign: “Final Breath”

La línea entre la vida y la muerte separan a este anciano que recuerda los momentos más importantes y con mayor adrenalina de su vida. Justo antes de fallecer, aparece el nuevo Audi RS 5 Coupe para hacer que este personaje renazca y pida ver al poderoso e imponente vehículo. Esta idea publicada el 21 de febrero ya ha conseguido más de 5.9 millones de visitas y 12.000 Me gusta en YouTube.

¡Revindiquemos un despertar más natural!

Por un despertar mucho más natural, ese es el slogan que pone en práctica la compañía perteneciente al emporio de Nestlé. Cada momento debe disfrutarse al máximo, y más si es en familia antes de salir a la jornada diaria. Por esta razón, el 30 segundos el mensaje es claro: aprovechar cada instante para tener un despertar más natural. Aunque solo haya obtenido poco más de 2.400 visitas desde el 21 de febrero del presente año, este comercial resalta por la creatividad sin tener que invertir cuantiosas sumas de dinero.

Sorteo Extra Día del Padre de la ONCE

Si crees que 20 segundos no son suficientes para presentar una idea creativa, sin mucha inversión y con bastante beneficio para las personas, debes quedarte a observar este spot realizado por La Once. El mensaje con motivo del Día del Padre permite informar que los hombres de la casa pueden concursar por nada más y menos que por 17 millones de euros. Publicado el 26 de febrero del año en curso, el vídeo ha obtenido más de 25.000 visualizaciones.

Samsung Galaxy: Make It Yours

Y terminamos con una campaña que, aunque no fue publicada en el pasado mes de febrero sino a comienzos de este marzo, captó la atención de una gran parte de usuarios debido a que Samsung utilizó los Oscars como medio para darle publicidad al Galaxy S9, al mismo tiempo en que homenajeaba a las mujeres que forman parte de la industria. El objetivo de este clip es romper barreras y estereotipos, dando así más confianza a las mujeres que no están a gusto con su entorno.

Presentado en la gala del evento y publicado en YouTube el pasado 2 de marzo, el vídeo ya está próximo a alcanzar los 4 millones de reproducciones, 14.000 Me gusta y más de 1.200 comentarios.