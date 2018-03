Los móviles que emiten más y menos radiación según este estudio

Contar con un teléfono no solo trae consigo beneficios a favor de todas las personas, ya que el uso del mismo puede llegar también con efectos secundarios malignos para nuestra salud. En este caso, hacemos referencia a la radiación que producen los dispositivos móviles.

Para entrar más en contexto, cada smartphone posee un nivel de ZAR (tasa de absorción específica), unos más altos que otros. Y según el último estudio realizado por la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación, el informe pone a los dispositivos chinos como los primeros del listado. A continuación podrás conocer cuáles son los teléfonos con más y menos ondas de radiofrecuencias generadas. De esta forma, sabrás si tu móvil está dentro de los primeros o de los últimos del ranking.

Teléfonos que producen más y menos ondas de radiofrecuencias

Como se puede observar en la imagen, las marcas que lideran el listado con los móviles que más producen ondas de radiofrecuencia son Xiaomi, OnePlus, Huawei, Nokia, Sony y ZTE. Sí, el mercado asiático y especialmente el chino son los principales del top.

El Xiaomi Mi A1 encabeza el listado con una tasa de 1,75 vatios por kilo. Después tenemos un top 5 con móviles de la talla del OnePlus 5T (1,68), el Huawei Mate 9 (1,64), el Nokia Lumia 630 (1,51), y en el quinto lugar el Huawei P9 Plus (1,48). No menos importantes que los anteriores, los siguientes puestos del top negativo están conformados por 3 terminales Huawei: el modelo GX8 (1,44); el modelo P9 (1,43); y el modelo Nova Plus (1,41). Seguido de ellos completan el top 10 el OnePlus 5 (1,39) y el Huawei P9 Lite (1,38).

Por otro lado, entre los teléfonos que menos producen radiación del mercado actual se refiere, se debe decir que el listado lo encabeza la firma japonesa Sony con su modelo Xperia M5 (0,14). Luego de este móvil nos topamos con el Samsung Galaxy Note 8 (0,17), el Galaxy S6 Edge + (0,22), el Google Pixel XL (0,25) y en el quinto lugar el Galaxy S8 Plus (0,26). El top 10 lo completan el Galaxy S7 Edge, el ZTE BLADE A910, el LG Q6, el Galaxy A5 (2016) y el Moto G5 Plus.