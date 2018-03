Los 3 mejores clones del iPhone X que vimos en el MWC18

El MWC18 nos ha dejado de todo en cuanto a buenos dispositivos móviles se refiere. Entre tantas novedades disponibles durante la feria, una de las mayores tendencias fue ver la presentación de una gran cantidad de smartphones que clonan al iPhone X mejor de lo que esperábamos.

A pesar de que nos topamos con varios stands con grandiosas copias del buque insignia de los de Cupertino, en el día hoy queremos mostrarte 3 de las mejores del evento que tuvo sede en Barcelona. Conoce las características más importantes de cada apuesta al mercado de diferentes marcas.

ASUS ZenFone 5

Nuestro equipo se ha colado en el stand de ASUS y nos ha traído un vídeo con los detalles más importantes de este móvil presentado por la firma ASUS. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas con resolución FullHD. El ZenFone 5 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 636, RAM de 4 y 6 GB de RAM, almacenamiento de 64 GB y una batería de 3.300 mAh con carga rápida incluida.

Este phablet pone a disposición la famosa muesca o notch del iPhone X, que se encuentra enmarcada por una relación de aspecto 19:9. En cuanto al apartado fotográfico se refiere, el ZenFone 5 integra una doble cámara trasera de 16 MP (compuestas por sensores Sony IMX363) y una delantera de 8 MP. Según lo dicho por la marca, este smartphone estaría disponible en el mes de abril.

Vernee M7

Vernee no es la firma principal de la región china, pero eso no quiere decir que no presente excelentes dispositivos en el mercado. Por esta razón, el MWC18 ha servido de escenario para que la compañía presentara el modelo M7, que clona el notch del iPhone X sin problema alguno. A diferencia del anterior, este terminal adquiere una pantalla de 5.8 pulgadas. Además, cuenta con una RAM de 4 GB, batería de 4.500 mAh, Android 8.1 Oreo, cámara trasera doble de 16 + 8 MP y una frontal de 5 MP.

Una de las pegas de este teléfono es que actualmente sigue en desarrollo por problemas en su software, de allí que no lo veamos en las próximas semanas. Tampoco se conoce su precio inicial.

NOA N10

El NOA N10 destaca entre las demás copias porque está diseñado por una compañía que no es tan nombrada en el mercado de móviles. Este dispositivo posee una pantalla de 6.18 pulgadas con resolución FullHD+, procesador MT6763, sistema operativo Android 8.0 Oreo, RAM de 4 GB y almacenamiento de 64 GB, batería de 3.600 mAh, y 3 cámaras; dos traseras de 16 + 16 MP y una delantera de 16 MP. Algo que tampoco podía faltar era la península conocida del iPhone X, que destaca en este dispositivo de gran diseño y prestaciones.

Se ha dicho que el coste del NOA N10 podría ser inferior a los 300 euros, así que estaríamos ante una copia hasta 3 veces más barata que el iPhone X. Estaremos atentos a los próximos detalles sobre el lanzamiento de este terminal.