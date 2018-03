Amazon estaría negociando con bancos para ofrecer cuentas bancarias a sus clientes

Recientemente os hablábamos acerca de uno de los movimientos más recientes de Amazon: la compra de Ring, una empresa conocida por sus populares timbres inteligentes. Ahora, todo parece indicar que el gigante del comercio electrónico se encuentra trabajando para ofrecer servicios un tanto diferentes a los que nos tiene acostumbrados. Tal y como se hacen eco desde el Wall Street Journal, la compañía estaría inmersa en negociaciones con grandes bancos estadounidenses en relación a la posibilidad de ofrecer productos como cuentas bancarias a sus clientes.

Según la fuente, Amazon estaría reuniéndose con bancos de la talla de JP Morgan Chase o Capital One con el objetivo de desarrollar una solución bancaria destinada al público más joven, tanto para todas aquellas personas que ya tienen una cuenta bancaria como las que no. Por supuesto, es importante tener en cuenta que se trata de un plan en una fase muy temprana de desarrollo, por lo que finalmente podría no dar sus frutos.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de una medida de lo más interesante para la compañía. Teniendo en cuenta las regulaciones federales y la complejidad general del mercado bancario, el hecho de que Amazon busque un colaborador en terreno inexplorado podría ser la mejor opción.

Además, la consecuencia principal de una solución bancaria propia de Amazon sería el acceso a los datos financieros de los clientes, algo que abriría nuevas vías de marketing. Gracias al uso de la inteligencia artificial, Amazon podría ofrecer una experiencia de usuario personalizada para cada cliente, mostrando aquellas ofertas y productos con más probabilidad de compra según sus ingresos.

Fuente: Wall Street Journal.