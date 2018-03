Microsoft anuncia versión de Skype para smartphones Android de gama baja

De un tiempo a esta parte estamos viendo como compañías como Google apuestan por lanzar versiones de sus aplicaciones y sistemas operativos optimizadas para smartphones de bajo coste. Hablamos de versiones como Google Maps Go, Assistant Go, Files Go e incluso Android Go, que llegan para sacarle el máximo provecho y rendimiento a los dispositivos más antiguos. Ahora es el turno de Microsoft, que acaba de anunciar el lanzamiento de una versión de Skype optimizada para dispositivos Android más económicos.

La actualización de la que hablamos está centrada en proporcionar la mejor calidad de audio y vídeo en los smartphones de gama baja, una medida con la que Microsoft se asegura que el rendimiento de Skype sea el adecuado sin importar el dispositivo que estemos utilizando. En concreto, la actualización estará disponible para dispositivos que ejecuten versiones de Android entre la 4.0.3 y la 5.1.

Tal y como afirma el gigante tecnológico, esta versión es mucho más ligera en términos de almacenamiento y consumo de memoria. Además, también proporcionará un rendimiento mejor en situaciones en las que la conexión a Internet no sea del todo óptima, algo bastante habitual en países en vías de desarrollo. Aunque se desconoce una fecha de lanzamiento exacta, la actualización estará disponible globalmente a lo largo de las próximas semanas.

Sin duda, se trata de un movimiento interesante por parte de Microsoft, que se suma al de compañías como Google, Facebook o Twitter, que también han lanzado versiones optimizadas para móviles de bajos recursos a lo largo de los últimos meses.

Fuente: Skype.