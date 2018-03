Las claves para implementar el online marketing con resultados positivos

El online marketing es un mercado que nos ha dejado grandiosos números en lo que fue el 2017. Debido a esto, está de más decir que los próximos meses veremos más empresas y marcas apostando a este sector digital.

Si tu compañía no se quiere quedar atrás en la reinvención de nuevas estrategias para lograr superar a la competencia en el área digital, es mejor que veas las siguientes claves para que el online marketing sea siempre tu fortaleza al lograr resultados positivos.

El marketing de contenidos debe ser el perfume que usas todos los días para tu marca

El perfume de tu marca debe inspirar serenidad y no desestabilización o desconfianza al no contar con buena info y contenido. Si no quieres que eso suceda, es mejor que comiences a generar buen contenido para cada pestaña y ventana disponible en tus plataformas. Ofrece siempre algo más que la competencia. Brinda la oportunidad de que el cliente y usuario encuentre lo que está buscando y un poco más.

Deja atrás las técnicas SEO del pasado y toma en cuenta las búsquedas por voz

Uno de los errores más garrafales es seguir implementando las estrategias para la optimización de motores de búsqueda (SEO) de hace años. Hoy en día, Google está haciendo cambios en su algoritmo cada trimestre o en períodos similares, así que cada trimestre intenta poner en práctica nuevas técnicas para que tu web siempre esté aumentando el número de visitas.

Por otro lado, las búsquedas por voz se están adueñando de los buscadores, así que debes adaptarte a ello sin pensártelo dos veces. Trata de pensar la forma en la que las personas buscarían información que llevase a tu web. No importa el tema, ya que siempre hay miles de personas en todo el mundo que cuentan con curiosidades parecidas a las que muestras en tu post o en la sección con los productos y servicios.

Interactúa con las redes sociales

Los estados de aplicaciones como Facebook e Instagram se hicieron para que compartas los momentos e información más importante del día, tanto de tu vida personal, como de tu empresa. Así que en vez de no publicar contenido o publicar cientos de estados al día, lo más recomendable es que segmentes el número de publicaciones que emitirás en las redes de tu negocio. Con un par de fotos grandiosas al día puedes captar la atención de nuevos usuarios.