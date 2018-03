Instagram podría añadir llamadas de audio y vídeo próximamente

A estas alturas estamos acostumbrados a las actualizaciones de plataformas como Facebook e Instagram. De hecho, recientemente mencionábamos que Instagram iba a empezar a mostrar si alguien hace una captura de pantalla de nuestras historias, además de estar trabajando en la posibilidad de compartir publicaciones de otros usuarios en Stories. Ahora, tal y como afirman desde TechCrunch, todo parece indicar que Instagram estaría pensando en añadir llamadas de audio y vídeo en un futuro cercano, una función también disponible en Snapchat.

Al parecer, el APK más reciente de la versión de Instagram para Android incluiría diferentes archivos e iconos con nombres tan específicos como “llamada” y “videollamada”, así como otros términos relacionados. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que los archivos de un APK desvelan funciones aún no presentadas por una compañía, no sería de extrañar que Instagram anunciara una función de llamadas y videollamadas a lo largo de las próximas semanas.

Con el lanzamiento de esta función, Instagram podría convertirse en una alternativa más interesante para todos aquellos usuarios que utilizan Snapchat para este fin. Llegados a este punto es interesante recordar que Snapchat lanzó su función de videollamadas en el año 2014. Además, la aplicación Messenger de Facebook ya cuenta con este tipo de funciones, por lo que añadir la función a Instagram no parece nada descabellado. Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad relacionada con el asunto.

Fuente: TechCrunch.