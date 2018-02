Spotify podría estar preparando su propio altavoz inteligente

Varias empresas tecnológicas ya han incursionado en el mercado de los altavoces inteligentes… Google, Apple, Amazon, próximamente Facebook. Y al parecer, ahora también Spotify.

Según rumores, que llegan a partir de una lista de trabajo de Spotify, en búsqueda de ingenieros para productos de hardware, el mercado de los altavoces inteligentes estaría a punto de ampliarse:

Spotify está en camino de crear sus primeros productos físicos y establecer una organización operativa para fabricación, cadena de suministro, ventas y marketing

Spotify no ha dado ningún tipo de comentarios al respecto, así que por el momento son solo especulaciones, tal como comentan en The Guardian. Pero no sería una apuesta descabellada, teniendo en cuenta que Spotify siempre ha tenido que depender de hardware de terceros, como Sonos One, Assistant o Amazon Echo, para llevar su servicio.

Asociaciones interesantes, pero que ha tenido sus limitaciones. Al tener su propio altavoz inteligente, no solo se posicionaría como una gran competencia, ya que cuenta con un de las apps de streaming de música más populares, sino que también será una buena estrategia para fidelizar a sus usuarios.

Si los rumores llegan a ser ciertos, Spotify estaría listo para comenzar la fabricación, y en un futuro no tan lejano, tendríamos nuevos altavoces inteligentes en el mercado.