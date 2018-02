Google reporta un fallo de seguridad en Microsoft Edge, que aún no tiene solución

Google ha revelado una falla de seguridad de Microsoft Edge, siguiendo su política de revelación responsable, reportando vulnerabilidades en productos de diferentes empresas, con el fin de mejorar la seguridad en internet.

Si bien esto ha salido a la luz esta semana, Google comunicó de esta vulnerabilidad a Microsoft, en noviembre del año pasado. Esto sigue el protocolo de informar en primer lugar al desarrollador del producto, dando un margen de 90 días para solucionarlo.

Y en algunos casos, si aún en el límite de tiempo no ha sido resuelto, da un periodo de gracia de 14 días, para que la empresa lance un parche o presente la solución a la vulnerabilidad. Al parecer, todos estos pasos se siguieron con Microsoft, pero no aún no lograron corregir el fallo.



Así que Google, ha seguido su sistema, y ha hecho pública la vulnerabilidad, para conocimiento de todos los usuarios. Ha expuesto la vulnerabilidad junto con la explicación técnica del caso, así como algunas actualizaciones sobre comentarios de Microsoft.

Información que está disponible para todo el público, abriendo una serie de controversias debatiendo si es la dinámica adecuada. Por otro lado, según ha reportado Microsoft, no tienen por el momento una fecha establecida para brindar una solución, debido a su complejidad.