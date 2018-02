¿Cómo puedo hacer llamadas y videollamadas por WhatsApp?

Desde hace un tiempo atrás WhatsApp implementó la posibilidad de acceder a las llamadas y videollamadas gratuitas utilizando Wi-Fi. Hoy en día, este servicio ha dejado en segundo plano a opciones como Skype y hasta algunas de Google como Google Duo, que siempre figuraban por tener buen funcionamiento.

Ya sea porque eres un usuario nuevo, o porque llevas tiempo y no has aprendido, a continuación podrás conocer los pasos sencillos para poder realizar llamadas y videollamadas en WhatsApp a algún contacto en particular.

Lo primero: cómo hacer llamadas gratis por WhatsApp

En primer lugar vamos a comentar la opción para realizar llamadas gratis en WhatsApp. Aquí tienes los pasos para ello:

• Ingresa a WhatsApp.

• Busca el contacto al que quieres llamar.

• Cuando estés en el chat con dicho usuario, deberás seleccionar el icono del teléfono que se ubica en la parte superior derecha del panel. Cuando lo hagas ya estarás llamando a ese contacto y tan solo tendrás que esperar a que él conteste. Desde aquí puedes activar el altavoz y desactivar el micrófono.

Cómo hacer videollamadas gratis por WhatsApp

Ahora, para realizar las videollamadas, tan solo tendrás que realizar los siguientes pasos:

• Ingresa a WhatsApp.

• Selecciona el contacto con el que quieres realizar una videollamada.

• Cuando estés allí, selecciona el icono de una grabadora que está justo al lado del icono del teléfono en la parte superior derecha. Cuando lo hayas hecho ya estarás llamando a dicho contacto por la opción de videollamada. Aquí puedes ajustar la cámara y activar o desactivar el micrófono.

Como se pueden observar en las capturas presentadas en cuestión, realizar cada uno de los pasos antes comentados es más fácil de lo que parece. Gracias a ello, podrás llamar a algún familiar y amigo que esté a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo y de forma gratuita. Aunque claro, también puedes hacerlo sin vía Wi-Fi pero gastarás los datos del móvil.

Sin duda alguna, realizar llamadas y videollamadas por WhatsApp es algo realmente asombroso. Sin embargo, aún seguimos esperando la posibilidad de realizar videollamadas grupales entre 3 o más personas.