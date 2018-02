Cómo saber cuáles son las películas nuevas en Netflix

Confieso que soy un fanático extremo de Netflix. No puedo tener un par de horas libres al día porque automáticamente me atrapa algún capítulo de una serie o comienzo a disfrutar de una película. Por esta razón, en muchas ocasiones me gusta observar títulos nuevos. Si tú también quieres hacerlo pero no sabes cuáles son los pasos para ello, a continuación podrás aprender a realizar este procedimiento de forma sencilla.

Las películas estrenadas en meses y años anteriores suelen ser la mejor alternativa. Pero, en diversos casos también esperamos estrenos en Netflix, así que por si no has recurrido a esta opción, aquí te enseñaré a que siempre estés al tanto de todo lo nuevo que se va sumando al catálogo de la app.

¿Y cómo puedo saber cuáles son las nuevas películas en Netflix?

Por suerte, Netflix tiene 3 métodos para que podamos saber cuáles son las nuevas películas dentro del abanico de entregas. Aquí te dejamos los 3 pasos:

• Desde sus redes sociales: Netflix, además de utilizar sus redes sociales con bastante grado humorístico, también cuenta con usuarios en aplicaciones para presentar todo lo nuevo durante un mes o fecha específica. La plataforma posee cuentas en Instagram, YouTube, Facebook, entre otras. Desde todas estas apps puedes estar al tanto de todo lo nuevo que añadirá el servicio de streaming más utilizado a nivel mundial.

• Desde una pestaña específica dentro de la app: Si prestas atención al feed de Netflix, te darás cuenta que la aplicación cuenta con una sección llamada Añadidos recientemente; desde aquí podrás observar el listado con todos los títulos nuevos agregados en la app.

• A través del correo electrónico: Suscribirse al email de Netflix permite que la misma aplicación te envíe un correo electrónico notificando la llegada de nuevos títulos que se pueden disfrutar cuando desees. Cada cierto tiempo puedes ingresar a tu email para ver si el servicio te ha escrito información relacionada con el arribo de nuevas entregas que llegan para que las disfrutes en tus ratos libres.