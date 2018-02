Insertar un tweet en una web puede ser una infracción de derechos, según un fallo judicial

Ya viene siendo habitual encontrarse tweets integrados dentro de las publicaciones de distintos medios digitales. Pero parece que esta práctica, tan habitual en nuestros días, pueda ser una violación de derechos de autor, imputando la responsabilidad a los propios editores. Así lo ve un tribunal federal de Nueva York a través de una sentencia que hemos conocido recientemente de la mano de la Electronic Frontier Foundation (EFF).

Esta sentencia pertenece al caso presentado por el fotógrafo Justin Goldman, que publicó una fotografía con la imagen de Tom Brady, jugador profesional del fútbol americano perteneciente a la NFL, en Snapchat. Esta imagen se volvió viral, llegando finalmente a ser publicada por otro usuario en Twitter.



Pues bien, este tweet ha sido tomado por diferentes medios de noticias, entre los que se encuentran Breitbart, Time, Vox y Yahoo, que lo han integrado en sus respectivas publicaciones. Este hecho ha provocado que el propio fotógrafo acuse a estos medios de infringir sus derechos de autor, ya que no ha dado su permiso para su difusión.

Los medios acusados se defienden indicando que no han realizado nada incorrecto ya que no alojaron el contenido en sus servidores, una argumentación que finalmente no ha valido de nada, cuyo fallo apunta no sólo se pueden infringir derechos de autor con la integración de tweets sino también es aplicable a todos los enlaces en línea.

La EFF señala que este fallo anula diez años de precedente de un fallo del Noveto Circuito de 2007 llamado “Perfect 10 v. Amazon”, en el que se apuntaba que la entidad de alojamiento es responsable de los derechos de autor, no de la empresa o persona que lo integra o vincula.

Por ahora las esperanzas se ponen en la posible revocación del fallo a través de la apelación, ya que de lo contrario, según la EFF, pondría en peligro la práctica de los enlaces en línea que beneficia a millones de usuarios de Internet todos los días.