Llegó Facebook Messenger Kids para Android

Hace unos días os comentamos que la versión Kid de Messenger ya estaba en iOS, ahora llega a Google Play, aunque de momento solo en Estados Unidos.

Cuenta con funciones para que los padres puedan administrar la lista de contactos de sus hijos, así como un proceso de registro que es independiente de Facebook, por lo que nuestro hijo podría usar el chat sin necesidad de estar dentro de la red social.

Cuenta con un chat de video grupal, ideal para charlar con varios amigos al mismo tiempo para hacer trabajos de la escuela en grupo, o para ponerse de acuerdo con la salida del fin de semana. Dispone, como no podía se de otra forma, de muchas pegatinas, marcos y máscaras interactivas, animando así las llamadas. Los mensajes no desaparecen y no se pueden ocultar en caso de que los padres quieran registrarse, tampoco hay anuncios ni compras en la aplicación, y la aplicación se puede descargar gratis.

Funciona en todas las tabletas y teléfonos inteligentes de Android, simplemente usando una conexión de wifi, no se necesita un número de teléfono. Los padres y los adultos aprobados pueden conectarse desde su aplicación de Messenger donde sea que esté instalado. Los niños tienen la opción de informar o bloquear contactos e informar contenido inapropiado. Si un niño envía un informe, se notificará a su padre o tutor.

Según Facebook, es segura para niños de hasta seis años, de hecho parece incluir suficientes controles parentales para que sea seguro para el uso de los más pequeños, aunque si existe supervisión adecuada son pocas las apps de mensajería que no deberían usarse en menores.

Se evita que las aplicaciones generen adicción, y que desconocidos puedan entrar en contacto con los usuarios sin que los padres lo sepan, algo que es relativamente sencillo con Whatsapp, por ejemplo, ya que solo tienen que conocer el número de teléfono para añadir al niño como contacto.

Podéis obtener más información en messengerkids.com.