Así será el nuevo filtro de anuncios de Chrome que mañana comenzará a funcionar

A un día de la puesta en funcionamiento del sistema de bloqueo de anuncios en Chrome, Google ha querido detallar cómo se va a llevar a cabo su funcionamiento.

Recordemos que no se trata de un sistema de bloqueo de anuncios como hemos venido conociendo hasta la fecha, sino más bien un filtro que bloqueará los anuncios de aquellas páginas web que no cumplen con los estándares Better Ads, con la idea de que los usuarios puedan obtener una mejor experiencia de navegación en la web sin verse afectada por anuncios que lo perjudiquen.



Los estándares Better Ads han sido establecidos por una coalición de empresas bajo la Coalition for Better Ads, estableciendo dichos estándares a través de un estudio llevados a cabo mediante encuestas a más de 40.000 usuarios de América del Norte y Europa. Google sabe que algunos anuncios en sí mismos pueden violar los estándares de Better Ads, pero en la mayoría de las ocasiones, las malas experiencias publicitarias las achaca a los propietarios de sitios web.

A este respecto, ofrece una serie de herramientas para que estos propietarios puedan verificar sus sitios web para saber si cumplen o no con los estándares Better Ads. En caso negativo, podrán abordar los problemas encontrados, para lo cual se les ofrecerá toda la información de manera específica, tomando las medidas oportunas y volver a verificarlos de nuevo.

Del lado de Chrome

En caso de aquellos sitios web que violen los estándares Better Ads, el sistema de filtrado en Chrome bloqueará las solicitudes e impedirá que la publicidad se muestre en los mismos.

Para ello, Chrome comprobará primero si el sitio web pertenece a un sitio que no cumple con los estándares, y en caso de ser así, comparará posteriormente las solicitudes de red de la página con una lista de patrones de URL relacionadas con anuncios conocidos. En caso de coincidencias, bloqueará las solicitudes.

Los patrones empleados estarán basadas en las reglas públicas de filtrado de EasyList e integra aquellos patrones que coinciden con muchos de los proveedores de publicidad, incluyendo los de la propia Google.

Del lado de los usuarios

A este respecto, los usuarios recibirán en Chrome una notificación, tanto en el escritorio como en dispositivos Android, avisándoles de que en el sitio web que han accedido se ha producido el bloqueo de anuncios, dándoles la opción para desactivar esta configuración específicamente para el mismo sitio.

Google señala que desde el pasado 12 de febrero, el 42% de los sitios que no cumplían con los estándares de Better Ads han tomado cartas en el asunto y corregidolas deficiencias encontradas para que ahora estén aprobados para ofrecer publicidad, algo que ellos mismos esperaban ver.

Aquellos sitios web que no estén aprobados, tendrán 30 días desde la notificación para que resuelvan los problemas, ya que de lo contrario, se comenzará el bloqueo de anuncios en los mismos.