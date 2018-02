Ya disponible la versión “light” de Gmail: Gmail Go

En Google Play ya es posible ver la versión “Go” de Gmail, una versión que puede instalarse desde algunos países para que sea posible tener uno de los clientes de correo más importantes de la actualidad sin necesidad de consumir mucho espacio y recursos del móvil.

De la misma forma que con Google Maps Go, Assistant Go y Files Go, Google ha creado una aplicación que puede instalarse en dispositivos más antiguos sin perder un exceso de recursos. En este caso Gmail elimina la miniatura del perfil de los contactos, por ejemplo, pero mantiene las respuestas predefinidas, las conversaciones anidadas, la posibilidad de cambiar de cuenta…

La aplicación podrá instalarse de forma independiente desde Google Play, y es posible que en un futuro próximo sea posible pedir a Google para que sustituya a la Gmail tradicional. Es importante recordar que Gmail viene “de fábrica” en la mayoría de teléfonos android, por lo que habría que hacerse root y eliminar la app para, hoy por hoy, poder poner Gmail Go en su lugar.

En la descripción de Gmail Go han puesto prácticamente el texto por defecto de Gmail, sin dar muchos detalles de números que comparen la carga de esta versión con la estándar, aunque por pequeños que sean esos números, los móviles con algunos años a su espalda lo agradecerán.