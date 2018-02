5 consejos para que las ideas empresariales se hagan realidad

Durante el día a día en el trabajo nunca pueden faltar las buenas ideas para aumentar la productividad laboral. Aunque muchas de ellas sean realmente grandiosas, no todas logran ser una realidad por diferentes motivos (falta de recursos, información y hasta de ganas de querer que en verdad sean una realidad).

El miedo y la desconfianza siempre existe al momento de hacer que las ideas empresariales se hagan realidad, pero con estos 5 consejos podrás tomar ese impulso necesario para ser un verdadero líder cuando vayas a presentar tus proyectos.

Intenta ir escalando objetivos, un paso a la vez

No puedes lanzar el bombazo de una vez si no has presentado antes el plato de entrada. No te apresures. Busca el momento para emitir la idea principal y luego ve desarrollando todo lo demás. Hacer una lista de ideas ayuda a presentar una a la vez y en el orden adecuado.

Busca un grupo productivo y rodéate de él

Estar rodeado de personas productivas ayuda a que tu mente procese más información relacionada con negocios y proyectos futuros. Tanto colegas, como familiares y amigos, escuchar opiniones y contrastar ideas podrá ayudarte a desenvolverte de mejor manera ante un público o junta directiva.

El tiempo es oro, así que utilízalo como tal

Las estrategias se preparan con tiempo y se implementan sin pensarlo dos veces, así que procura dividir los tiempos de buena manera. Ejecuta la estrategia de presentación tal cual la preparaste, y deja un poco atrás los momentos de improvisación. Una frase errónea en medio de una conversación con ejecutivos puede frenar todo lo que has pensado a beneficio de un proyecto. No te apresures, pero cuando llegue el momento, aprovecha cada segundo y explica tus ideas de forma precisa.

Acepta recomendaciones y responde con paciencia cualquier inquietud

Aceptar recomendaciones es un pilar fundamental para ser mejor persona en el ámbito empresarial. Además, también es indispensable que sepas responder todo tipo de inquietudes (más si se tratan de proyectos tecnológicos o de dispositivos electrónicos).

Arriésgate a mostrar tus ideas sin temor alguno

Soltar lo que piensas con las palabras adecuadas podrá ayudarte a que las demás personas entiendan lo que estás explicando y así puedan apoyarte. No te limites, aunque claro, debes tomar riesgos en la medida de lo posible y tomando en cuenta diversos factores rodeados a tu entorno y posibilidades.