VLC 3.0, la nueva versión del mejor reproductor multimedia, ya con Chromecast

Llega para Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Apple TV y Chrome OS la nueva versión del reproductor multimedia más famoso, y práctico, de la actualidad: VLC.

VideoLAN ha presentado la versión 3.0 en todas las plataformas, con funciones nuevas y corrección de más de 1.500 errores. Comentan que es el resultado de más de tres años de trabajo voluntario, y que hace tres años que no tienen una actualización tan importante.

Todas las versiones de VLC 3.0 comparten el mismo código, y ofrecen las siguientes novedades:

– Admite la decodificación de hardware en todas las plataformas, para HD y UHD de códecs H.264 y H.265, lo que permite una decodificación de 4K y 8K con poco consumo de CPU.

– Admite video de 360 ​​grados y audio 3D.

– Admite HDR directo (en Windows 10) y mapeo de tonos HDR (en otros sistemas operativos).

– Permite el uso de de códecs HD de Audio para que los decodificadores HiFi externos puedan proporcionar el mejor sonido.

– Permite a los usuarios explorar unidades de red locales como SMB, FTP, SFTP, NFS, etc.

– Permite la transmisión vía Chromecast, incluso en formatos que no son compatibles con Chromecast, como los DVD.

– Agrega un nuevo motor de representación de subtítulos, compatible con ComplexTextLayout y la fuente alternativa para varios idiomas y fuentes, incluidos los idiomas de Asia Oriental.

– Actualiza la interfaz de usuario para admitir HiDPI en Windows 10, nuevas API para macOS, etc.

– Agrega compatibilidad con numerosos formatos y códecs nuevos, incluidos WebVTT, TTML, HQX, CEA-708, Cineform y muchos más.

– Prepara soporte para AV1, tanto de decodificación como de codificación.

– Admite Bluray con menús de Java (BD-J), aunque el descifrado debe realizarse fuera de VLC.

– Prepara el soporte experimental para Wayland en Linux, y cambia a OpenGL por defecto en Linux (Qt5 solo por ahora).

– Admite Dex para dispositivos Android de Samsung y otros dispositivos con teclado, además de soporte completo de Oreo y listas de reproducción.

– Mejora el rendimiento y la duración de la batería en iOS.

En general afirman que VLC 3.0 consume menos CPU y GPU que la competencia, por lo que ahora no hay escusa.