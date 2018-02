Más de 150 colecciones de diferentes temáticas para imprimir y colorear

Esta semana se llevó a cabo una nueva edición de la campaña #ColorOurCollections, una interesante iniciativa de The New York Academy of Medicine, que tiene como objetivo acercar a los usuarios a las colecciones más populares que se exhiben en diferentes partes del mundo, o forman parte de un archivo privilegiado.

Diferentes instituciones académicas, bibliotecas y museos, han compartido láminas seleccionadas de diferentes colecciones, para que los usuarios puedan imprimir y colorear.

Encontraremos todas las colecciones compartidas este año, en el siguiente enlace. Hay una interesante variedad de propuestas, desde historia, botánica, literatura, hasta bailes típicos de diferentes culturas. Por ejemplo, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, compartió dos propuestas. Una selección de laminas sobre Don Quijote de la Mancha, y otra, sobre “Valencia y la Seda”.



Hay un abanico de posibilidades para explorar, según el contenido que nos interese. Puede ser una excelente herramienta educativa, que ayudará a los docentes a captar la atención de los estudiantes sobre determinados temas, comenzando con algo tan simple como colorear.

Los usuarios han compartido en Twitter sus creaciones bajo el hashtag #ColorOurCollections. A pesar que el período de la campaña ha finalizado, las laminas seguirán disponibles para que los usuarios puedan imprimirlas y colorearlas.