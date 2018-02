Cómo ver las fotos y vídeos de Instagram que has marcado como Me gusta

Además de comentar una publicación, la mejor manera de reaccionar a una foto o vídeo en Instagram es con un Me gusta. Cada vez que estamos dentro de la red social del momento nos encontramos con cientos de imágenes y clips de amigos y perfiles verificados, llegando a darle Like a parte de ellos por diferentes razones. Si por algún motivo quieres ver cuáles fueron los últimos Me gusta que diste en Instagram, a continuación encontrarás los pasos sencillo para esto.

Saber a qué fotos y vídeos les diste Me gusta te ayudará en diferentes casos: saber si diste algún Like por equivocación, hacer seguimiento de la cuenta y hasta para stalkear a un usuario en Instagram. Sin más que señalar, así puedes ver las fotos y vídeos a los que les has dado Me gusta.

•Ingresa a Instagram.

•Ve a tu perfil y presiona los 3 puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha del panel.

•En la pestaña Cuenta verás una sección llamada Publicaciones que te gustaron; presionando sobre ella verás todos los Me gusta que diste.

Sumado a lo anterior, debes saber que las publicaciones están ordenadas de manera que puedas ver los Me gusta más recientes en primer lugar y así sucesivamente. Igualmente, si por alguna razón quieres eliminar el Like, lo único que debes hacer es presionar sobre la imagen y presionar sobre el icono de corazón que acompaña a cada foto y vídeo. A decir verdad, en mi caso no he encontrado alguna notificación que diga que hasta cierta sección es el límite para poder ver los Like emitidos.

Como ves, se trata de pasos simples que te ayudarán a conocer el listado con todos los Me gusta que has dado recientemente en la red social del momento.