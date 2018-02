Cleantimeline, para leer nuestro twitter sin anuncios ni distracciones

Twitter ha cambiado mucho en los últimos años, alterando el formato cronológico e introduciendo tanto anuncios como tweets “que podrían interesarnos”, algo que, al mismo tiempo que atrae la atención de nuevos usuarios, molesta a los que llevamos años acostumbrados a un formato sencillo y secuencial.

Si creamos una lista privada en Twitter, con un grupo de usuarios específicos, veremos que dentro de ella no hay alteración de orden, ni distracciones de ningún tipo. Dentro de dicha lista no veremos lo que nuestros contactos han marcado como “me gusta”, ni tendremos recomendaciones de contenido de personas que no conocemos, por lo que una solución parece obvia: migramos a todos los que seguimos a una lista privada dentro de nuestra propia cuenta.

El problema es que para hacer eso se necesita mucho tiempo y paciencia, ya que ir migrando uno por uno no es viable cuando seguimos a cientos, o a miles, de perfiles.

Ahí es donde aparece cleantimeline, una aplicación web que pide permiso para entrar en nuestra cuenta y realizar el proceso de forma automática. Copia el perfil de todos a los que seguimos dentro de una nueva lista llamada cleantimeline, de forma que cuando accedamos a ella veremos todo el contenido limpio, tal y como indica el propio nombre de la aplicación.

Una idea sencilla que dejará de funcionar cuando Twitter incluya “distracciones” dentro de nuestras listas, pero que de momento funciona bien.