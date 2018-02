Miasesoriaweb y lo que se puede tener con una buena plataforma de gestión de autónomos

Plataformas que permiten gestionar las facturas de los autónomos hay muchas, motivo por el cual es una tarea realmente difícil elegir la ideal para nuestra actividad.

Si nos dedicamos a la creación de contenido en Internet, o al marketing online, o a la consultoría sobre actividades web, por poner tres ejemplos, tenemos que tener siempre presente que los clientes pueden llegar de cualquier lado del mundo, clientes que pagan de varias formas diferentes, desde Paypal a Western Union, pasando por transferencias tradicionales. Contratar a un gestor tradicional que no tenga experiencia en este tipo de negocios puede generar un dolor de cabeza permanente, y contratar una plataforma que deje total libertad al autónomo puede abrir las puertas a la creación constante de errores a la hora de declarar las ganancias.

Después de mucho buscar, tanto en gestorias fiscales por el centro de Barcelona como en soluciones web, decidí probar miasesoriaweb.com, y aquí os comento algunos puntos por los cuales no me arrepiento en absoluto:

– Se encargan del alta y de la gestión: darse de alta como autónomo, en la seguridad social, en el ROI… se encargan de todo el “papeleo” y envían todos los documentos necesarios para que podamos tenerlos siempre a mano. Envían información actualizada con los tiempos de espera que podemos tener en cada proceso, evitando sustos e imprevistos.

– La plataforma es muy completa: permite registrar facturas y clasificarlas, tenerlas en diferentes estados, enviarlas y exportarlas, elegir y personalizar plantillas, obtener informes y gráficos… hay muchas plataformas de gestión de facturas que hacen trabajos semejantes, por lo que no es algo que destaque especialmente, pero se agradece que cuiden de todos los detalles para que nos olvidemos de las hojas de cálculo y tengamos a nuestros clientes perfectamente registrados. Se agradece, por ejemplo, que al poner el NIF de un cliente específico, rellene automáticamente los campos del mismo en caso de estar en su base de datos.

– Hay buenos profesionales por detrás de la plataforma. El sistema web únicamente sirve como puerta de entrada de los datos, ya que la información llega a un grupo de profesionales que los verifica antes de “cerrar las cuentas” trimestralmente. Existe un atendimiento personalizado al que podemos acceder vía email, obteniendo respuestas a todas nuestras dudas para que las facturas estén siempre perfectas: cuándo hay que rellenar el IRPF y cuándo no, en qué casos se pone IVA y en qué casos no, cuándo es necesario darse de alta en el ROI, cómo se hace una factura intracomunitaria, cómo se factura a Google de Irlanda y cómo a Google de Estados Unidos, cómo se hace una factura a un cliente chino que paga vía Paypal, qué hay que poner en las facturas sin IVA de actividades relacionadas con formación, cómo se pueden clasificar las actividades de consultoría, formación y publicidad… cualquier pregunta que tengamos obtendrá respuesta en un máximo de 3 días, aunque hasta ahora nunca han tardado más de 24 horas.

– Envían emails útiles de vez en cuando, enseñando “los secretos” del mundo contable en España. ¿Cómo registrar gasto autónomo? ¿Qué gastos no se pueden desgravar nunca? ¿Cómo hacer una factura rectificativa? ¿Qué hay que tener en cuenta con la última ley de autónomos?… una newsletter que ayuda a no sentirse tan ignorante en un sector extremadamente complejo para los que no lo conocen profundamente.

Resumiendo: se preocupan por nuestro negocio, y eso es algo difícil de decir en un mundo saturado de gestores fiscales que desconocen cómo funciona el mundo web.