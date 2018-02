EaseUS MobiMover Pro 3.0, para copiar archivos de iOS a PC, ahora gratis

EaseUS MobiMover Pro es un conocido programa que nos permite realizar transferencias de archivos entre dos dispositivos iOS, migrar archivos de iPhone o iPad al ordenador o al revés, copiar material del PC al iPhone/iPad.

Con soporte para diferentes versiones de iOS, incluyendo iOS 11, el existente en el iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X, tiene un precio de 49,95 dólares, pero ahora puede conseguirse gratis gracias a un acuerdo que han realizado con nosotros, con WWWhatsnew.

Disponible en esta página de easeus.com, podemos usarlo para copiar cualquier cosa entre dispositivos, incluyendo contactos, fotos, música, videos y audios.

Es posible mover datos del iPhone o iPad por carpeta o archivo, almacenar directamente los archivos transferidos a las aplicaciones integradas de Apple o copiar con un solo clic archivos entre dos dispositivos iOS. Es capaz de sincronizar datos desde iPhone a iPhone 8/8 Plus / X, iPhone a iPad y viceversa, así como escanear todos los archivos disponibles automáticamente y exportarlos o incluso de borrar todas las imágenes de sus diferentes carpetas con un solo clic.

La transferencia personalizada permite a los usuarios copiar archivos por artículos de categorías específicas, así como mover archivos multimedia en diferentes formatos y tamaños.

Se trata de una solución inteligente de administración de archivos que permite también agregar y eliminar imágenes en la biblioteca de fotos

Para realizar las operaciones primero veremos una pantalla semejante a la mostrada en la parte superior, donde identifica nuestro móvil y permite navegar por su contenido. Una vez conectado y solicitada la migración de archivos, veremos el estado de forma intuitiva:

Es compatible con iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6s, 6 plus, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, iPad mini2, 3, 4 iPad Air, iPad Air 2 y iPad Pro, siendo capaz de mover y copiar archivos mp3, m4a, m4b,m4p, m4r, rm, wav, wma, mdi, aac jpg, bmp, icon, tiff, png, gif mp4, mov, m4v, wmv, rm, mkv, avi, flv pdf, epub y html.