JJRC JJPRO X3 HAX: un buen dron que vale la pena conocer

Normalmente en el mercado suelen haber drones de cientos de tamaños y en diferentes colores, pero lo que no es muy normal es toparse con uno de color blanco con detalles en plateado que posee excelentes características y por un precio de oferta. El JJRC X3 HAX de JJPRO, por ejemplo, destaca por contar con las especificaciones nombradas anteriormente sin tener un precio elevado, sino todo lo contrario.

Se trata de un dron que cuenta con un diseño bastante atractivo bajo sus 4 hélices. Además, posee una gran cantidad de funciones para hacer del control de vuelo un proceso fácil y divertido sin problemas.

Características del dron JJRC JJPRO X3 HAX

En primer lugar nos encontramos con un dron de 385 gramos que posee una cámara que puede capturar momentos en calidad HD a 1080p. Aunque no es calidad 4K, el dispositivo asegura excelentes fotografías y grabaciones desde distintos ángulos de vista. Por otro lado, está diseñado con una autonomía de unos 15 minutos y con un tiempo de carga de 60 minutos aproximadamente.

La capacidad de vuelo del JJPRO X3 HAX es de unos 200 metros de distancia mediante el modo Wi-Fi, mientras que si se trata de la función 2.4G, el dron puede volar a unos 500 metros de distancia aproximadamente, gracias al control remoto.

Además de lo anterior, también podrás disfrutar de una gran cantidad de funciones: Posicionamiento GPS, vuelo lateral, girar a la izquierda / derecha, arriba / abajo / adelante / atrás, One key takeoff, One key landing, One key return, Modo sin cabeza, Altitude Hold, Interruptor de velocidad y Modo de cerca eléctrica.

No importa si deseas realizar capturas en horas nocturnas, ya que el dron posee una luz LED para el seguimiento sin problemas.

En cuanto al precio del JJRC X3 HAX se refiere, debes saber que el precio actual de este dispositivo es de 175.55 euros. Pero, si utilizas el cupón JS9174 el precio final será de 109.23 euros en Cafago.