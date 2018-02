Así son las nuevas gafas inteligentes que está desarrollando Intel

A pesar de que los modelos de gafas inteligentes que se han desarrollado hasta la fecha finalmente no han tenido la aceptación que se esperaba, esto no ha quitado para que Intel desarrolle las suyas propias, las cuales se están dando a conocer en estos momentos a través de The Verge.

A diferencia de lo visto hasta ahora, las nuevas gafas de Intel, llamadas Vaunt, no se diferencian en nada a las gafas normales, donde de hecho las personas que estén alrededor de la persona que las lleve no notarán que llevan unas gafas inteligentes. Por ahora, estas gafas no llevarán cámaras, ni botones, ni pantalla, e incluso ni micrófonos ni altavoces, entre otros elementos, Lo que sí llevará es un láser de clase uno de baja potencia encargado de proyectar en la misma retina ocular una imagen monocromática rojiza a 400 x 150 píxeles.



Se podrá proyectar flujos de información que pueden ir desde notificaciones del teléfono hasta recetas de cocina, entre otros, apareciendo la imagen en retina siempre enfocada. Las propias gafas llevarán también su propio procesador, un acelerómetro, chip Bluetooth y brújula. Es probable que los futuros modelos puedan integrar micrófono y soporte para asistentes digitales, pero la primera gestión permitirá tan sólo las interacciones mediante gestos de movimientos.

Estas gafas estarán disponibles en varios estilos, funcionará de igual manera tanto con lentes graduadas como sin graduar y se podrán usar durante todo el día con total comodidad como cualquier otras gafas, adaptándose al estilo de vida de cada uno.

Por el momento, Intel tiene previsto abrir un programa de acceso temprano para desarrolladores, algo que tendrá lugar en cualquier momento de este año, así como el lanzamiento del correspondiente SDK. Por el momento, su desarrollo se encuentra en su etapa inicial.