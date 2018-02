3 juegos de ping-pong para Android

El ping-pong o tenis de mesa no solo está disponible en la vida real, sino también se puede jugar de forma entretenida desde el móvil. A decir verdad el catálogo de entregas con esta temática es bastante extenso, pero con un poco de búsqueda hemos dado con 3 de las mejores alternativas gratuitas para tu dispositivo.

Los 3 títulos que verás a continuación se pueden descargar de forma gratuita en cualquier móvil Android. Conoce las características más importantes de cada uno de ellos y pruébalos en tu smartphone hasta dar con el mejor para ti.

En esta entrega las partidas son de 11 puntos, cuentas con más 30 tipos de adversarios y distintas técnicas para golpear la pelota. Igualmente, Ping Pong Master posee excelentes gráficos realistas y brinda la posibilidad de lograr obtener 40 modelos de raquetas sumando puntos para comprarlas a lo largo de más de 90 niveles a través diferentes competiciones.

Esta alternativa integra las reglas exactas del ping-pong a la perfección. Aquí también podrás controlar tu raqueta con el dedo haciendo movimientos para golpear la pelota. Sorprende a tu oponente con un fuerte golpe de poder o engáñalos con un golpe suave aprendiendo a utilizar toda la mesa, lo más precisamente que se pueda para ser el mejor.

Sumado a lo anterior, debes tener en cuenta que cada vez que vayas avanzando en el torneo mundial de tenis de mesa tus contrincantes serán más experimentados, así que debes buscar tener mejores técnicas cada partida. Al igual que la anterior, se trata de un juego de tenis totalmente gratuito.

Tennis Master 3D no es muy complicado a la hora de maniobrar la raqueta. Su sistema de juego es fácil y divertido a la vez. Aquí no hay opciones confusas, tan solo tres modos de juego: principiante, intermedio y difícil. En este título no tendrás distracción alguna debido a que solo estarás con tu raqueta en la mesa que no está rodeada por ningún objeto. Table Tennis posee una valoración de 4,1 con más de 5.700 comentarios 5 estrellas, así que también está recomendada al 100%.