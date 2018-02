LG dejará de lanzar móviles en China

LG vendió 13.9 millones de teléfonos en 2017, y su división móvil generó 10.52 mil millones en ventas en 2017, pero la compañía experimentó pérdidas en los últimos trimestres. Ahora llega una noticia que puede ser consecuencia de esas pérdidas: LG abandona al mercado chino.

Durante el último año no hicieron lanzamientos en dicho país, de hecho el último teléfono inteligente agregado al sitio web chino de LG es el LG G5 SE, lanzado en mayo de 2016, pero ahora la noticia es oficial. El representante de la compañía en su oficina de Pekín ha dicho que no pueden competir con la intensa competencia de los fabricantes locales, y el mercado chino de teléfonos inteligentes está tan saturado que LG no encuentra su espacio.

El negocio de electrónica de consumo de LG en China continuará como siempre, pero tendrá que seguir luchando con Apple y Samsung en Estados Unidos y con el creciente Huawei en el resto del mundo.

En la mayoría de los mercados asiáticos, los fabricantes chinos están dominando a los otros fabricantes líderes con mejores productos y precios competitivos, es difícil competir con ellos, por lo que a veces tirar la toalla se convierte en la mejor (y única) opción.

Tanto en phoneradar como en el chino sohu.com comentan la noticia sin mostrar mucha sorpresa, todos ya esperaban la salida de la compañía.