Las 10 compañías con más menciones de usuarios en las redes sociales

Aunque una marca sea un éxito total por sus locales y todo lo que puede llegar a brindar de forma física, se dice que si no tiene buena presencia en redes sociales todavía le falta mucho por implementar. Igualmente sucede con esas compañías que tienen cuentas en diferentes aplicaciones pero que no poco o nada le sacan provecho, dejando con ello la buena interacción de los usuarios que podría aumentar la popularidad y por ende dinero a favor.

Lo anterior puede sucederle a miles de empresas, excepto a las 10 multinacionales que verás a continuación. Sí, estas 10 compañías sí que saben explotar sus redes sociales a favor de recibir miles de menciones y etiquetas de usuarios de todas partes del mundo. Si no nos crees, es porque no has visto los resultados de un estudio publicado por Brandwatch, una agencia especializada en análisis digitales.

En concreto, el estudio realizado por Brandwatch tuvo como objetivo estudiar miles de fotografías publicadas por usuarios (sin ninguna publicidad) en Twitter e Instagram con el logo de las empresas por el tiempo de 2 meses aproximadamente. ¿Los resultados? ¡Impresionantes! Aquí tenemos los resultados.

Compañías con más menciones de usuarios en Twitter e Instagram por mes

• McDonald’s: 889.710 imágenes mensuales

• Nike: 788.490 imágenes mensuales

• Adidas: 772.520 imágenes mensuales

• Coca-Cola: 501.150 imágenes mensuales

• Emirates: 477.940 imágenes mensuales

• Google: 463.150 imágenes mensuales

• Apple: 445.880 imágenes mensuales

• Amazon: 309.820 imágenes mensuales

• Puma: 199.830 imágenes mensuales

• Sky: 188.730 imágenes mensuales

El líder, y con un margen altísimo, es el rey de la comida rápida, McDonald’s. Como ves, el margen entre esta compañía y Nike es de poco menos de 100.000 fotografías, lo que resulta un porcentaje realmente alto. Luego encontramos a Adidas (otro grande de la industria deportiva), The King de la bebida gaseosa, Coca-Cola, la aerolínea con el mejor servicio del mundo, Emirates, y posterior a ellos encontramos 3 empresas dedicadas al sector tecnológico: Google, Apple y Amazon. En el penúltimo y último puesto tenemos a Puma y Sky.