Estrenos de Amazon Prime Video para febrero

Amazon Prime Video es uno de los servicios de contenido de entretenimiento con series y películas más importante de los últimos meses. Muchos los titulan como el principal competidor de Netflix, y vaya que en verdad cuenta con un catálogo para hacerle frente a la competencia. Al ser una plataforma de Amazon, el servicio busca siempre primar la calidad en los nuevos estrenos, y eso lo validamos con el abanico de series y películas que serán emitidas a partir de este febrero.

A continuación podrás conocer un poco más acerca de las producciones cinematográficas que aterrizarán en Amazon Prime Video durante el mes de febrero. De esta forma, puedes programar tu horario para no perderte lo mejor de la cartelera del servicio creado por Amazon.

Series que serán estrenadas en febrero en Amazon Prime Video

• The Tick: Se trata de una producción original del servicio que cuenta la historia de una garrapata azul que se asocia con un contador que sufre problemas mentales para poder resguardar la seguridad de la ciudad que se ve asechada por cientos de villanos y un jefe maligno que se creía estaba muerto. La serie mantiene el sentido humorístico de principio a fin, así que si lo que quieres es ver algo con gracia y sorpresas a la vez, no te debes perder The Tick que llega a la app desde el 23 de febrero.

• Isabel

• Lo que escondían sus ojos

• La Señora

• Reinas

• Hay alguien ahí

• GRAND PRIX Driver: Si eres amante de las carreras, no te debes perder esta serie enmarcada en un documental que se adentra en el mundo de la Fórmula 1. Específicamente, conocerás el funcionamiento de la escudería McLaren. No te pierdas esta producción que muestra un poco la forma en la que Fernando Alonso y otros competidores del equipo ven la pista de carreras.

• The Bold Type: Unas jóvenes exitosas se adentran en un mundo de fiestas, aventuras, amoríos y trabajo en la ciudad que nunca duerme. Inspirada en la vida de Joanna Coles, ex-redactora jefe de Cosmopolitan, la serie permite observar el estilo de vida de chicas desde diferentes puntos de vista, tanto los buenos, como los malos.

Películas que serán estrenadas en febrero en Amazon Prime Video

• Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House: Un alto mando del FBI se encuentra como el centro de atención cuando es quien ayuda a revelar varios secretos guardados de hace décadas por el FBI y la Casa Blanca. El suspenso por saber qué sentido tomará la historia te hará no perderte ni un segundo de esta entrega.

• Breathe: Se trata de una película inspirada en una historial de la vida real que tiene como personajes a una pareja realmente enamorada que se ve envuelta en un episodio desgarrador. Con la ayuda de todos, la esposa tendrá que salvar a su esposo, quien está en cama producto de una enfermedad.