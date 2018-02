Llega Google Assistant Go, para móviles de bajos recursos

Ya ha pasado prácticamente un año desde Google presentase Android Go, una alternativa ligera diseñada para que los usuarios de smartphones más básicos puedan disfrutar de las funciones de Android. Desde entonces, la compañía ha presentado aplicaciones Google Maps Go o YouTube Go, especialmente desarrolladas para móviles con poca memoria RAM y espacio de almacenamiento. En las últimas horas Google ha lanzado una Assistant Go, una versión de su asistente optimizada para la plataforma Go.

Gracias a este movimiento, los usuarios de Android Go que instalen Assistant Go en sus smartphones podrán aprovechar las ventajas del asistente de Google y realizar preguntas usando su voz. En general, la aplicación ofrece una experiencia de usuario similar al de la versión original, con la ventaja de haber sido diseñada para pesar menos y consumir menos recursos.

A pesar de lo anterior, por el momento Assistant Go cuenta con algunas limitaciones, como el hecho de que solo está disponible en inglés y que no permite configurar recordatorios ni controlar dispositivos inteligentes. Además, tampoco es compatible con la función Actions. Aun así, sí que nos permitirá utilizar la navegación, realizar búsquedas usando nuestra voz y controlar diferentes funciones del smartphone.

Sin duda, se trata de un movimiento excelente por parte de Google, que demuestra no querer dejar de lado un mercado especialmente abundante, el de los dispositivos móviles de bajos recursos. Como siempre, la aplicación ya está disponible para su descarga desde la Play Store.

Fuente: Google.