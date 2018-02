Estrenos de Netflix para febrero de 2018, ¿te los vas a perder?

Febrero ha llegado y millones lo esperan por ser el día de San Valentín. Sin embargo, otras personas esperan el mes por la nueva cantidad de títulos que Netflix trae para todos. Por esta razón, si tú eres uno de ellos, no te puedes perder la siguiente información que ha llegado como anillo al dedo para ti.

Desde grandiosas series con capítulos de locura, hasta películas de la gran carpa, títulos originales y otras producciones indie, Netflix nos sorprende a todos por la cantidad de entregas que estarán disponibles a partir del primer día de febrero. Sin más que señalar, conoce cada título junto con su fecha de presentación.

Series y documentales que serán estrenadas en Netflix para febrero de 2018

• Damnation, Temporada 1, 1/2/2018

• Altered Carbon, Temporada 1, 2/2/2018

• Coach Snoop, Temporada 1, 2/2/2018

• Queer Eye, Temporada 1, 7/2/2018

• First Team: Juventus, Temporada 1, 16/2/2018

• Todo Es Una Mierda, Temporada 1, 16/2/2018

• Seven Seconds, Temporada 1, 23/2/2018

• Dinastía, Temporada 1, 1/2/2018

• El Puente, Temporada 3, 1/2/2018

• Padre De Familia, Temporada 15, 1/2/2018

• How The Beatles Changed The World, 1/2/2018

• Mortified Nation, 1/2/2018

• National Parks Adventure, 1/2/2018

• Before The Flood, 1/2/2018

• Luna Petunia: Return To Amazia, Temporada 1, 2/2/2018

• Star Trek: Discovery, Temporada 1, 5/2/2018

• Black Lightning, Temporada 1, 6/2/2018

• No Necesitan Presentación Con David Letterman, Parte 2, 9/2/2018

• The Trader (Sovdagari), 9/2/2018

• Seeing Allred, 9/2/2018

• Greenhouse Academy, Temporada 2, 14/2/2018

• Los 100, Temporada 4, 14/2/2018

• Re:Mind, Temporada 1, 15/2/2018

• Merlí, Temporada 3, 15/2/2018

• The Joel Mchale Show With Joel Mchale, 18/2/2018

• Hitler’s Circle Of Evil, Temporada 1, 22/2/2018

• Marseille, Temporada 2, 23/2/2018

• Ugly Delicious, Temporada 1, 23/2/2018

Películas que serán estrenadas en Netflix para febrero de 2018

• Emo The Musical, 1/2/2018

• Pj Masks, Temporada 1, 1/2/2018

• Newness, 1/2/2018

• Sharknado 5, 6/2/2018

• El Ritual, 9/2/2018

• La Primera Vez Que Nos Vimos, 9/2/2018

• Amor Por Metro Cuadrado, 14/2/2018

• 27 Vestidos (especial de San Valentín)

• Amor Sin Cita Previa (especial de San Valentín)

• Con Derecho A Roce (especial de San Valentín)

• El Diario De Noa (especial de San Valentín)

• Cuando Te Encuentre (especial de San Valentín)

• Un Lugar Donde Refugiarse (especial de San Valentín)

• Michael Bolton’s, Big Sexy Valentine’s Day Special (especial de San Valentín y original de Netflix)

• Y Nadie Más Que Tú, 16/2/2018

• Ahora Me Ves 2, 16/2/2018

• Mi Vida Sin Mí, 16/2/2018

• Fullmetal Alchemist, 19/2/2018

• Malditos Vecinos 2, 19/2/2018

• Popstar: Never Stop Never Stopping, 19/2/2018

• Goofy E Hijo, 20/2/2018

• Forgotten, Temporada 1, 21/2/2018

• Mudo, 23/2/2018

• El Último Baile, 27/2/2018

• Los Milagros Del Cielo, 28/2/2018

• The Lady In The Van, 28/2/2018

• Zipi & Zape Y La Isla Del Capitán, 28/2/2018