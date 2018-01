Webinars gratuitos durante el mes de febrero

En IEBS están ya preparando los webinars del mes de febrero, y tienen programados algunos temas realmente interesantes que podremos disfrutar de forma gratuita por Internet.

Entre ellos tenemos asuntos relacionados con estrategias en redes sociales, gestión de crisis y Smart Contracts, impartidos por diferentes profesionales que compartirán su experiencia con todos los oyentes interesados.

Aquí tenéis la lista con la descripción oficial presente en el portal de IEBS:

Cómo desarrollar la personalidad de tu marca a través del Social Voice: Será impartido por Juan Sánchez Bonet el 7 febrero a las 18:00

¿Quieres que tu público te identifique fácilmente? ¿No sabes qué estrategia llevar en las redes sociales? El Social voice será tu aliado a la hora de llevar a cabo una buena estrategia social media, y es que, si tu público no es capaz de identificarte podrías encontrarte con una crisis de identidad o perder relevancia. ¿Descubre cómo mejorar tu estrategia de Social voice con este webinar e identifícate con tus usuarios!

Enlace: Click aquí

Gestión de crisis y prevención en entornos social media: Será impartido por Laura Mª Vázquez Viaño el 14 de Febrero a las 18:00

¿Conocías la existencia de las crisis digitales? ¿Sabrías gestionarlas? Internet se ha convertido en el medio que rompe con las barreras de espacio-tiempo en cuestión de segundos, pero también pueden producirse errores que muchas veces no sabemos solucionar porque no tenemos las herramientas necesarias o simplemente no están a nuestro alcance. Aprende con este webinar a prevenir y a gestionar cualquier situación de conflicto del entorno social media . ¡No pierdas más tiempo y apúntate!