Estos serán los cinco principales trabajos del futuro

El Institute for the Future (IFTF) de Palo Alto cree que el 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado, algo que tiene bastante lógica si pensamos que muchos de los empleos existentes hoy en día no podían ni imaginarse en la década de los 80.

Ahora ha sido Valkiria, Centro de investigación en innovación laboral, con su comunidad World Work Innovation (WWi), quien analiza cuáles serán los trabajos y las habilidades en la gestión empresarial que más se van a solicitar en los próximos años en las empresas, y han creado una lista bastante interesante que vale la pena compartir.

Son trabajos que requieren conocimiento intensivo, desarrollado en una oficina con el uso del ordenador, trabajos de la categoría White Collar Jobs. Hay otras categorías, como los Blue Collar Jobs (trabajos manuales y físicos) y los Pink Collar Jobs (trato al cliente, ventas y relaciones públicas), pero es la primera la que destacará en el futuro.

En la lista tenemos:

– Gammification Designer. Profesionales que harán del mundo un lugar más lúdico gracias al diseño de juegos, siempre con la intención de motivar a la gente.

– Virtual Reality Experience Designer. El que crea emociones y experiencias a través de aplicaciones o juegos, con el objetivo de transportar al usuario a un mundo virtual.

– Talent hunter. Los que contratan candidatos con talento.

– Remote Drone Pilot. Conductor de drones, que serán contratados por diversas empresas para enviar paquetes, realizar tareas agrícolas, grabar películas, etc.

– Nano Medic. Profesionales de medicina especializados en administrar tratamientos ‘subatómicos’.

Simon Dolan, World Work Innovation (WWI) Advisory Board, destaca también que los líderes de las empresas tendrán que dirigir a la organización impulsada por valores (éticos, emocionales y económicos), por lo que se necesitarán habilidades ‘soft skills’, saber motivar y reconocer el esfuerzo, comunicar ideas e influir, transformar grupos en equipos y plantear y resolver problemas.