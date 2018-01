Estas son las novedades principales de iOS 11.3, que se lanzará esta primavera

Envuelta en la polémica por la ralentización del rendimiento de los iPhone con baterías degradadas, Apple Inc. ha presentado las novedades principales que ofrecerá en la nueva actualización de iOS prevista para esta próxima primavera, cuya beta previa ya ha sido puesta a disposición de aquellos desarrolladores participantes en el Programa para Desarrolladores de iOS.

En lo que respecta a las baterías, Apple no ha implementado las novedades previstas en su actual beta, las cuales se añadirán en una posterior versión beta. Aún así, lo que implementará es una función que permitirá a los usuarios conocer el estado de la batería de sus dispositivos y recibir recomendaciones de reparación en caso necesario para aquellos que cuenten con un iPhone 6 o modelo posterior.



Además, para aquellos que cuenten con un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 o iPhone 7 Plus, Apple tiene previsto que puedan tener la capacidad de ver si tienen la función de gestión de baterías activada, pudiendo en su caso desactivarla.

Por lo demás, Apple traerá cuatro nuevo animojis a iPhone X y traerá una nueva versión de ARKit, la ARKit 1.5, que ahora puede reconocer e insertar objetos en superficies verticales, además de ser capaz de mapear superficies irregulares como las mesas circulares. Se mejora además la nitidez de la cámara en un 50%, para ofrecer imágenes más definidas, siendo además compatible con el enfoque automático.

También traerá una nueva función llamada Chat para Clientes, la cual será una nueva forma que podrán usar los usuarios para entrar en contacto con las empresas a través de la aplicación mensajes. Esta prestación está actualmente en fase beta y cuando se lance iOS 11.3 al público, los usuarios podrán ponerse en contacto con empresas seleccionadas como Discover, Hilton, Lowe’s y Wells Fargo.

Apple señala que además de poder mantenerse una conversación con el representante de una empresa, los usuarios podrán programar una cita o realizar compras usando Apple Pay directamente desde Mensajes.

También es interesante la función Registros de Salud en la aplicación de Salud, donde los usuarios podrán consultar sus datos médicos en un sólo lugar provenientes de diferentes instituciones sanitarias, participando inicialmente unas 12. Apple señala que los datos de Registros de Salud están cifrados y protegidos con un código de acceso.

Por lo demás, Apple Music ofrecerá próximamente vídeos musicales, Apple News facilitará el acceso a los vídeos más destacados del día de forma personalizada dentro de la sección Para Ti y mejorará la sección Artículos Destacados, se dará entrada de que los desarrolladores puedan integrar capacidades de autenticación en sus dispositivos compatibles con HomeKit, y se añadirá compatibilidad con el sistema Ubicación Móvil Avanzada para emergencias (AML).