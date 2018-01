Los mejores juegos que esperamos para 2018

Este 2018 promete mucho en el mundo de los videojuegos, tanto para PC como para consolas, y en nuestro nuevo vídeo os comentamos las mejores promesas del sector.

En la lista tenemos espacio reservado para los amantes de Dragon Ball, para los del realismo impresionante de Yakuza 6, para los fans de Prison Break, para los de los tiroteos y armas de todo tipo, películas futuristas, dioses y bestias colosales, dinosaurios, aventuras del Oeste, superhéroes y personajes de Disney. No tiene desperdicio.

En todos ellos encontramos un punto en común: el realismo impresionante que puede ofrecer el hardware moderno, aunque se echa de menos la promesa de la Realidad virtual que tuvimos hace unos años: las gafas siguen siendo caras y los juegos extremadamente escasos, por lo que sigue sin convencer al mercado consumidor.

En varias ocasiones tenemos nuevas versiones de juegos “clásicos”, apuestas con poco riesgo para que los amantes de cada estilo puedan saber con cierta precisión lo que puede esperarse del título prometido.

La PS4 parece que continúa siendo la plataforma más llamativa en la lista, aunque cada vez hay menos diferencias entre todo lo que pueden ofrecer los dispositivos de los diferentes fabricantes.

Aunque el vídeo tiene más de cinco minutos, la lista no es tan grande como nos habría gustado, seguramente echáis de menos a títulos como Dynasty Warriors 9, Kingdom Come: Deliverance, Metal Gear Survive, Moss, Sea of Thieves, Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom y otras maravillas que se acercan.