logmyflight, una excelente forma de registrar los vuelos que hacemos

Si lo de viajar en avión se ha transformado en algo extremadamente común en vuestras vidas, tenéis que conocer logmyflight.net.

Se trata de una web en la que podemos registrar los datos sobre los vuelos que realizamos para obtener estadísticas, datos personales, mapas y gráficos, ayudando así a tener un diario moderno que, además, puede ofrecer ventajas gracias a los rankings, estrellas y logros disponibles.

Ofrecen datos de diversos tipos, como análisis de demora, distribuciones de vuelos y compañeros de viaje favoritos. Podemos elegir entre más de 200 modelos de aviones, 6000 aerolíneas y 7500 aeropuertos en todo el mundo, con una base de datos que se actualiza con frecuencia.

Cuenta con diferentes tipos de mapas interactivos (mapas de Google y mapas vectoriales), completamente integrados para señalar dónde ya hemos estado, ayudando a planificar nuestro próximo viaje.

Cada vez que agreguemos un vuelo, podremos dejar una revisión para que la vea toda la comunidad, y si lo hacemos desde el móvil veremos que también podemos verificar las estadísticas y registrar la información desde dichos dispositivos.

Es posible importar datos de otros registradores de vuelo como Tripit, FlightDayry, OpenFlights, Jet It Up y Skyhops en unos segundos, por lo que no se pierde información entre diferentes portales.

La web abrió sus puertas en el 2016, pero su base de datos ya ha llegado a un tamaño suficientemente interesante como para divulgarlo por aquí.