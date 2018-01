3 series de Netflix que no te debes perder en este 2018

El contenido de entretenimiento de Netflix es cada vez mejor, así que hay que tratar de siempre buscar excelentes títulos de calidad en todas las categorías disponibles. En este 2018 se prepara un gran repertorio con excelentes apuestas cinematográficas en la plataforma con series y películas vía streaming más importante de los últimos meses, así que para que no pierdas el tiempo buscando las mejores opciones, a continuación podrás observar 3 series recomendadas al 100% para disfrutar en Netflix en 2018.

No te pierdas este listado y conoce un poco acerca de la historia de cada una de ellas. De esta forma, podrás saber que se trata de una excelente serie para disfrutar de principio a fin. Incluso, dejaremos en link del título en Netflix para que procedas a observar el primer capítulo sin ninguna distracción.

Dark

Se trata de una historia que tiene vida en el pueblo de Winden, región en donde nada, absolutamente nada es normal. La historia tiene como protagonista principal a un joven perdido del cual no se sabe ningún rastro de su paradero. El suspenso, el drama y todas las piezas del rompecabezas que no encajan harán que quedes atrapado en esta entrega parecida a lo visto en Stranger Things.

Dark: link de la serie en Netflix

Altered carbon

Esta serie que será estrenada el 2 de febrero tiene vida en una historia ficticia e irreal en la que se pueden realizar cambios de conciencia entre diferentes personas a través de la tecnología avanzada. Un ex soldado condenado a prisión deberás colocarle los botines para tratar de resolver el caso de un multimillonario. Este título se ha afianzado como uno de los más esperados debido al trama y a la buena calidad del mismo a nivel general.

Altered carbon: link de la serie en Netflix

Por 13 razones

No se trata de una serie particular que aún no ha sido estrenada, sino más bien hacemos referencia a una de las mejores entregas que no debía faltar en el listado por la historia que en ella se cuenta. Basada en la novela BestSeller, Por 13 razones cuenta la historia de una joven que se ha suicidado por diferentes motivos que se cuentan a lo largo de unas cintas. Sin lugar a dudas, una de las series principales que no te puedes perder en este 2018.

Por 13 razones: link de la serie en Netflix