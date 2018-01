Trucos para ahorrar datos al utilizar Instagram en el móvil

Si sientes que el plan de datos de tu móvil se consume exageradamente cuando estás en Instagram, entonces esta información es para ti. Al ser la red social del momento, está claro que quieras pasar horas y horas en ella observando toda clase de publicaciones, pero ante esto debes saber que dicha acción trae consigo el consumo de una gran cantidad de datos. Pero tranquilo, que con las siguientes indicaciones podrás disfrutar de la app al mismo tiempo que ahorras datos.

A continuación podrás observar una lista con algunos consejos que te servirán de gran ayuda para ahorrar datos mientras estés en Instagram. Conoce e implementa cada uno en tu móvil.

Consejos para ahorrar datos al utilizar Instagram en el móvil

No veas cientos de historias si no tienes conexión a Wi-Fi: Uno de los principales problemas de gastar datos del móvil es ver todas las historias de los usuarios en la red social. Procura observar alguna en particular de una cuenta si no tienes conexión estable a una red Wi-Fi.

No bajes el feed para ver todo lo que publican las personas que sigues: Estar en la pestaña principal de la app y bajar para ver todo lo último que han publicado las personas que sigues es algo rutinario en nuestros tiempos libres, pero debes tener en cuenta que se trata de un golpe a los datos de tu dispositivo. Estar por un par de segundos o buscar el usuario para ver las publicaciones específicas de él es lo más recomendable en esta opción.

Activa la propia opción de Instagram: Si vas a tu perfil de Instagram, presionar sobre los 3 puntos verticales que están en la parte superior derecha, seleccionas la opción Uso de datos del celular y presiones sobre Usar menos datos, puedes lograr que la propia herramienta te ayude a gastar menos datos al estar dentro de ella.

Utiliza la versión web: Instagram también cuenta con una versión web que te permite observar las historias de tus amigos y claro, igualmente lo hace con las publicaciones y la opción para buscar usuarios. Esta es sin duda alguna otra de las mejores formas de ahorrar datos en tu móvil.

No utilices la opción de chats de Instagram si puedes hacerlo desde otra app: Si tienes otra alternativa para contactar con ese usuario de Instagram, lo más recomendable es que no utilices el Direct de Instagram. Procede a escribirle a esa persona por SMS, WhatsApp u otro medio, ya que si estableces una comunicación puedes ver la reducción de tus datos disponibles en la aplicación.

Estamos seguros que cada indicación te ayudará a reducir el consumo de datos en el móvil. Implementa cada una de ellas al pie de la letra y al cabo de unos días verás los resultados.