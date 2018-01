CamHatch, un accesorio para cubrir la cámara de nuestros dispositivos

A pesar de que la seguridad en Internet es cada vez mayor, son muchos los usuarios que prefieren evitar riesgos cubriendo la cámara de sus dispositivos. De hecho, hace un tiempo supimos que incluso Mark Zuckerberg cubría la cámara y micrófono de su ordenador. Hoy os hablamos acerca de CamHatch, un accesorio con el que cubrir la cámara de nuestros dispositivos que busca financiación en Kickstarter.

Tal y como podéis ver en el vídeo que os mostramos al final del artículo, el funcionamiento de CamHatch es de lo más simple. De hecho, se trata de una pequeña pieza de plástico que podremos instalar en cuestión de segundos sobre la cámara de nuestro ordenador, smartphone o tablet. Sin duda, una de sus ventajas es su delgadez, ya que solo tiene 0,7mm de grosor.

Una vez instalada tan solo hay que deslizar la pieza con el dedo para cubrir la webcam, teniendo la posibilidad de dejarla descubierta en caso de que queramos utilizarla. Es decir, se trata de un accesorio que no deja inservible la webcam, sino que solo se encarga de cubrirla cuando no vayamos a usarla. Además, sus creadores afirman que no deja marca en caso de que queramos retirarlo de nuestro dispositivo.

A estas alturas no podemos negar el interés generado por CamHatch, que a falta de dos semanas para el cierre de la campaña de financiación ya ha conseguido recaudar 10.000 de los 20.000 euros solicitados. En cuanto a su precio, CamHatch se comercializará por 10€ a partir del mes de febrero. Os dejamos con el vídeo de presentación:

Link: Kickstarter.