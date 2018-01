Skygofree, el malware que espía nuestro android, incluyendo nuestro Whatsapp

En Kaspersky han descubierto un nuevo tipo de malware que puede infectar un móvil android y espiar todo lo que circula por él de forma sencilla.

Su nombre es Skygofree, llamado así por ser uno de los dominios en los que se detectó por primera vez. Se disfraza como app con el aspecto de una aplicación de operadora de telefonía móvil, prometiendo, entre otras cosas, aumentar la velocidad de Internet.

Al instalar la app, comienzan los problemas, ya que el programa es capaz de rastrear la ubicación del dispositivo y grabar audio en lugares específicos. Puede conectar un dispositivo infectado a una red Wi-Fi controlada por los atacantes, incluso aunque desactivemos las redes Wi-Fi del móvil, algo que se realizaría para recopilar y analizar datos, como su historial de navegación y las contraseñas que ponemos en el dispositivo.

Puede también leer los mensajes de WhatsApp visitando los Servicios de Accesibilidad de Android, usar la cámara frontal para hacer una foto cada vez que desbloquee el teléfono, interceptar llamadas, mensajes SMS, entradas de calendario y otros datos de usuario.

Para protegerse del mismo solo tenemos que evitar instalar apps de fuentes no confiables, ya que en Google Play no consiguen publicarla fácilmente. Las versiones recientes de android ya están programadas para evitar que Skygofree tome el control de muchas de las funciones mencionadas, pero, sea como sea, se recomienda no creer en las apps que prometen aumentar la velocidad de nuestra conexión.