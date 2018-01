Así puedes jugar con el dinosaurio de Chrome aún cuando tengas internet

Cuando no hay conexión a internet es común ver Chrome con el famoso dinosaurio esperando a nosotros para entretenernos por un buen rato. Jugar con este T-Rex durante varios segundos es el pan de muchos usuarios cuando ocurren fallos con el Wi-Fi o cualquier cable que brinda internet, pero ahora, si quieres jugarlo aún con conexión a internet, debes probar esta alternativa gratuita que verás a continuación.

Se trata de una página web externa que ha sido creada con el único fin de proporcionar este juego cuando posee internet estable y disponible. Gracias a esta web podrás controlar a un T-Rex pixelado para lograr esquivar cactus y aves de hace miles de años, entre otros obstáculos.

Cómo jugar T-Rex

Es muy probable que ya sepas cómo hacerlo, pero por si no lo sabes, lo único que deberás hacer es presionar la tecla Espacio para comenzar el juego. Luego, deberás saltar para poder esquivar todos los cactus y demás obstáculos.

En la parte superior derecha tendrás el panel con los puntos logrados gracias a la distancia recorrida. Cuando quedes eliminado de una partida verás tu récord, este lo puedes superar jugando de nuevo sin que nada te detenga. En lo particular no lo he logrado, pero se hablan de puntuaciones mayores a los 10.000 puntos. ¿podrás superarlas?

Pero además de esta web también figura una aplicación móvil para Android que se puede descargar de forma gratuita para jugar T-Rex desde el smartphone cuando lo desees. En ella verás la misma mecánica de juego junto con las puntuaciones de demás jugadores que deberás pasar. Este título posee una valoración de 4,0, por lo que lo recomendamos al 100%. A continuación dejaremos su link de descarga.

Juego del dinosaurio T-Rex: descargar para Android