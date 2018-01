Ofertas Iniciales de Moneda, una vía de autofinanciación

Ya no son noticia las ICO’s, las hemos visto durante todo el 2017 y este año empezamos con una cifras astronómicas de varios proyectos que se fondearon por este medio. Sin embargo para la mayoría de nosotros que no estamos metidos en la industria de blockchain, sigue siendo una caja negra estas Ofertas Iniciales de Moneda (traducción de Initial Coin Offerings – ICO).

Vamos a estar trabajando en poder comunicarles las tendencias de la industria de blockchain, no por eso nos vamos considerar expertos; esta tecnología está en una etapa muy pre-matura, ya que todo lo que se está desarrollando podrá ser obsoleto en un par de años y aunque muchos estamos convencidos de su tremendo potencial, no descartamos que habrá desaciertos.

Si piensan que es muy tarde para entrar en esta revolución digital, no se preocupen, están a tiempo de poder presenciar lo que será la siguiente fase digital de nuestra sociedad. Lo que muchas llaman la evolución de Internet. Es decir se van a desarrollar nuevo protocolos que van a permitir la creación de organizaciones descentralizadas y el intercambio transparente de información entre partes que se desconocen (y desconfían una de otra). Así como cambios radicales en la manera que los gobiernos administran los recursos públicos.

Pero vamos a ir por partes. Esto comienza con los ICO’s y como representan una forma “sencilla” de autofinanciación para proyectos o empresas del sector digital; por ahora se están centrando en desarrollar e implementar blockchain en industrias como la de seguros, finanzas y contratos digitales. Pero esto es apenas el inicio de los primeros casos prácticos donde se puede aplicar las tecnologías de blockchain.

Ofertas Iniciales de Moneda – ICO.

Todo esto inició con Startups como Kickstarter, IndieGogo, Ideame y Fondeadora que impulsaron lo que conocemos como crowdfunding o financiamiento colectivo. En un inicio se enfocó en proyectos curiosos o iniciativas creativas, pero llego a crecer lo suficiente para comenzar a fondear Startups como Bluesmart que recabó mas de $2 millones de dólares en su segunda campaña de Indiegogo.

Hasta 2015 estas plataformas fueron el modelo a seguir de autofinanciación para proyectos que no encontraban un hueco dentro de la industria de capital de riesgo para recibir fondos, el reto siempre fué que muchos requieren más dinero del presupuestado y hay una enorme cantidad de proyectos inconclusos por deficiencias técnicas o de diseño. Mucha gente pensaba que el solo hecho de estar en la plataforma y recabar los recursos iniciales era suficiente para recibir el producto o servicio fondeado, pero lamentablemente no todos los proyectos llegaron a su meta (tanto en fondeo como en ejecución).

Al final debemos entender que todos los medios de crowdfunding y ofertas iniciales de moneda no garantizan ningún resultado, debemos hacer nuestra investigación previa y ver si el equipo que lo va a ejecutar tiene la capacidad para cumplir con las metas. No hay un tiempo idóneo para el desarrollo de tecnología, así que habra proyectos que son inmaduros para implementar o que no son viables.

Para la industria de blockchain, el concepto de token representó una manera sencilla para incentivar a que la comunidad aportará a la financiación de proyectos para la industria y al mismo tiempo recibían un activo de manera inmediata en forma de tokens. De allí la aparición de más 1433 tokens y la entrada de capital por mas de $700 Billones de dólares en la industria de blockchain.

Tokens a cambio de capital.

Un token es un activo digital que se le otorga a todos los individuos que fondearon con divisas y criptomonedas un proyecto. Esto se realiza por medio de una oferta inicial de moneda, que durante un periodo de tiempo se ofrece al público. Algunas de las características de una ICO son:

Se ofrece un token que interactúa con la plataforma propuesta.

Estos tokens no representan participación en la sociedad de la organización.

Los tokens tienen un contrato inteligente detrás, para su gestión.

Debe existir documentación o un whitepaper donde describe el proyecto.

Hay un objetivo detrás de la tecnología a desarrollarse y el potencial para aplicarse en distintos casos de uso. Debe existir una problemática detrás que valide la necesidad para implementarla.

Un foro o grupo de chat (por lo general Telegram) para contactar al equipo.

Si la tecnología es propietaria no podrás tener acceso a los repositorios de código, pero muchos desarrollan todo bajo licencias open source, como Bitcoin y Ethereum; pero tenemos proyecto como 0x.

Hay distintos tipos de tokens, algunos denominados security tokens y utility tokens.

Los security tokens son activos que representan un vehículo de inversión por lo cual se comprometen a otorgar un dividendo en un periodo de tiempo determinado o indeterminado; es importante entender este concepto. Ya que muchos ICO’s necesitan tener toda la información de las personas que están adquiriendo dichos activos para reportarlos a sus respectivas instituciones públicas donde son reguladas. La SEC (Securities and Exchange Commission) en Estados Unidos tiene un test llamado Howey que permite identificar si un activo es considerado Security Tokens. Aquí tienen un link para un documento que facilita identificar si un ICO es considerado un security token.

La mayoría de tokens son considerados utility tokens, ya que el token se emite para el uso de la plataforma. No se pretende utilizar como vehículo de inversión, aunque hay muchos casos en los que hay una línea gris referente a esto; uno de los casos más mencionados es el de Ethereum, que para algunos analistas de cryptomonedas en su etapa inicial (preminado) su venta se gestionó como un utility token pero según las reglamentación en USA (SEC – Securities and Exchange Commission) debería ser un security token. No hay token sin alguna historia gris detrás, solo es cuestión de ver lo que sucedió con Tezos. Un ejemplo más aterrizado son las llaves API para los servicios web que consumimos en Internet, estos son security tokens ya que permiten el uso de la plataforma al tener esa llave API.

Así que aquí les dejo unos cuantos puntos a considerar al involucrarse e invertir en un ICO:

Historial del equipo fundador o líderes de proyecto.

Si hay un repositorio de código público en Gitlab o Github.

Platicar con miembros de la comunidad en Reddit, Telegram o Signal.

Invertir tiempo y/o dinero lo que estas dispuesto a perder.

Por ahora todo esto es bastante nuevo y va a evolucionar, hace un par de semanas el creador de Ethereum público un paper para mejorar el proceso de un ICO que se denomina DAICO. Pronto escribiremos de este nuevo contrato inteligente.

Les recomiendo entrar a grupos de Telegram para que se vayan informando, aquí les dejo un grupo interesante para developers interesados en Blockchain.