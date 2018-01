Para nadie es un secreto que PayPal está posicionada como la mejor opción de pagos en línea a nivel mundial. Sin lugar a dudas, esta alternativa electrónica para el envío y recepción de divisas permite pagar y comprar productos y servicios en par de segundos y con la mayor seguridad disponible. Al ser una plataforma con millones de transacciones por día, son cada vez las personas que se suman a utilizarla, teniendo por ende preguntas e incógnitas relacionadas con su funcionamiento.

Hace un tiempo respondimos las inquietudes relacionadas con el tiempo de reembolso de PayPal. Y ahora, en esta oportunidad nos centraremos en una de las dudas que más se presentan: saber si la plataforma se puede utilizar sin tarjeta de crédito. Seguro tú te la has hecho, así que hoy podrás salir de dudas y conocer la respuesta a la pregunta.

La respuesta: sí se puede utilizar PayPal sin tarjeta de crédito

En lo personal, yo también tenía dicha duda el día que procedí a crear mi cuenta PayPal. Al no contar con tarjeta de crédito pensé que habría alguna especie de rebote o rechazo que declinara el proceso de la creación de mi cuenta. Si bien es cierto que al crear la cuenta te solicitan ingresar los datos de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, puedes saltar este paso y no guardar los datos de cuentas personales.

Con tan solo tener algunos datos personales y tu email puedes recibir y hacer transacciones sin tener que involucrar cuentas bancarias. Muchos usuarios no lo ven necesario a menos que quieran retirar el dinero en efectivo (no válido para Venezuela, por ejemplo). En mi caso no tengo tarjeta de crédito, pero no me ha hecho falta para realizar alguna transacción a través de esta plataforma de pagos electrónicos.

Mi opinión es que evalúes tus necesidades. Si no tienes tarjeta de crédito puedes utilizar PayPal de forma excelente. Ahora, si vas a utilizar esta plataforma para realizar compras y retirar el dinero en un cajero, es mejor que te decidas por anotar los datos de la misma. En tal caso se trata de una de las mejores opciones digitales que prima la seguridad en cada transacción.