Every Time Zone, para comparar zonas horarias de forma sencilla

Internet ha hecho posible que a día de hoy podamos trabajar desde cualquier parte del mundo aunque nuestros compañeros de trabajo o clientes se encuentren en otro continente. A consecuencia de ello, somos muchos los que tenemos que tener en cuenta qué hora es otra ciudad del mundo. Por suerte, en Internet encontramos herramientas que facilitan la tarea. Una de las más interesantes es Every Time Zone, que apuesta por un funcionamiento de lo más sencillo.

Tal y como podéis comprobar en la captura de pantalla que ilustra este artículo, la herramienta nos muestra las diferentes zonas horarias del planeta y la hora local, de forma que podamos compararla de un simple vistazo. A pesar de que los datos son los mismos que los de cualquier herramienta de este estilo, Every Time Zone destaca por un funcionamiento realmente simple, lo que la convierte en una opción muy útil.

En concreto, solo tenemos que deslizar la barra de la hora para poder comparar la hora local con la de otras zonas horarias. Además, Every Time Zone no se limita a comparar la hora, sino que también nos dice qué día es en cada lugar. Llegados a este punto no podemos negar que se trata de una herramienta interesante, por lo que si os apetece echarle un vistazo podéis hacerlo a través de la web de Every Time Zone. En caso de que estéis interesados en conocer otras alternativas, os recomendamos este otro artículo en el que recopilamos tres relojes internacionales para quienes trabajan en diferentes zonas horarias.