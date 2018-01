Google nos dice si nuestra foto se parece a algún retrato pintado en el pasado

Con millones de cuadros en su base de datos, Google tiene la capacidad de verificar si cualquier selfie que nos hagamos se parece a alguna pintura colgada de algún museo en todo el mundo, y ahora es posible comprobarlo con una simple app en el móvil.

Solo tenemos que instalar la app Google Arts & culture, de menos de 6 megas, y hacer una selfie para que comience la comparación, aunque de momento solo está disponible en algunos países (no ha llegado a España, por ejemplo).

La función, aún en beta y presentada en google.com/culturalinstitute/beta/camera/selfie, promete transformarse en viral, ya que pocas cosas hay tan llamativas como ver nuestro rostro plasmado en una pintura del siglo XVII.

En twitter, con el hashtag #GoogleArts, ya es posible ver algunas comparaciones que los usuarios de dicha red social han ido colgando, y el resultado es impresionante.

Como puede verse, cada comparación viene acompañada de un porcentaje que indica el grado de semejanza entre el selfie y el retrato pintado, así como el lugar en el que el cuadro está colgado en el mundo, con el nombre del museo.

Si aún no está disponible en vuestro país, no sufráis, la app vale la pena instalarse, aunque no tenga aún el comparador, ya que incluye información y datos tremendos sobre la historia del arte.