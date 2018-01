3 documentales de marketing para comenzar el año con el pie derecho

Los documentales y vídeos hacen que podamos recordar y refrescar todo lo aprendido durante los años universitarios y de práctica laboral. En este caso, en el ámbito del marketing y publicidad, es mejor siempre estar refrescando los términos y temas relacionados con esta increíble profesión, ya que aunque cambia día a día, se rige por bases que datan de varias décadas atrás.

Si crees que necesitas rebobinar todo lo aprendido en el área de marketing, o bien, si quieres aprender cosas nuevas sobre este sector, hoy traemos una serie de 3 documentales especializados en este tema que harán que puedas comenzar un año con las pilas recargadas. Hay dos vídeos que están en inglés, pero no hay problema, pues puedes traducir todo el contenido sin problema.

Coke vs Pepsi – A Duel Between Giants

Pepsi siempre ha estado posicionado como una de las mejores alternativas refrescantes en términos de bebidas. Coke, otra marca bien ubicada en el mercado, se disputa con la primera firma para ver cuál es la mejor a nivel mundial. La competencia en este sector es sumamente dura, así que aquí verás puro contenido de calidad sobre cómo trabajan estas multinacionales.

Estereotipos, las mujeres y la publicidad, traducido al español

La discriminación se está tratando como un tema súper grave en diversas regiones y no es para menos. Con tantos estereotipos en la actualidad, lo mejor es no criticar para no herir a una persona, y eso se ve evidenciando en el siguiente vídeo con duración de poco menos de 5 minutos. Comprende el mundo de la publicidad basado en las mujeres y en los detalles que a ellas conciernen.

The Naked Brand

Se trata de un tráiler que brinda una introducción a lo que es el mundo de los consumidores en esta era súper y mega digital. Con el mundo que da un giro de 180 grados en el ámbito tecnológico, todo se basa en el comercio electrónico y tratos relacionados con este método de compras y ventas.

Sin duda alguna, los 3 temas te abrirán hacia un mundo enmarcado en el tema de marketing para que puedas desenvolverte de mejor manera en todas las funciones de ventas y estrategias de comercialización.