Teclado y ratón gaming Motospeed CK888, para intensas horas de juego

Los teclados unicolores son las opciones más buscadas en el mercado, pero siempre es bueno darle una oportunidad a aquellos dispositivos coloridos y con buen diseño. En este caso, Motospeed cuenta con una alternativa que vale la pena comentar. Se trata de un combo de un teclado y un ratón gaming de escritorio para pasar cientos de horas jugando todo tipo de entregas en el ordenador.

Ambos dispositivos están diseñados para ser conectados al ordenador a través del cable que posee cada uno. El teclado cuenta con un sistema de retroiluminación RGB que permite a los jugadores elegir el color para cada comando y en diferentes modos de visualización. Además, tanto el teclado como el ratón poseen un diseño en material de plástico de alta resistencia (ABS), que puede ser utilizado en momentos de alta intensidad por parte del jugador.

Diseño ergonómico, clave esencial en ambos dispositivos

El ratón es cómodo de agarrar y usar. Su diseño antideslizante permite que el usuario no cometa errores producto del mal agarre y de la superficie del dispositivo. En cuanto a niveles DPI se refiere, el ratón CK888 integra un sistema con 4 tipos de DPI ajustables: (800, 1000, 1600 y 2400).

La utilidad del ratón es otro punto a destacar, ya que la compañía firma que adquiere una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones. Ambos dispositivos están diseñados para soportar las más arduas jornadas de LOL, Star Wars, Need for Speed, Call of Duty, Playerunknown’s Battlegrounds, Numantia, entre otros títulos.

Por otra parte, el precio del combo es de 56,69 euros. Sin embargo, si utilizas el cupón JS4603 el precio final será de 37,81 euros en Cafago. Ya puedes comprar ambos dispositivos aprovechando la oferta final que está válida hasta el próximo 11 de febrero de 2018.